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اقتصاد

خبيرة تقترح طرح المصانع المتعثرة ببورصة المشروعات الصغيرة

الجمعة 29/يونيو/2018 - 10:04 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آية الجارحي
أكدت الدكتورة نور الشرقاوي الخبيرة الاقتصادية،أن أزمة المصانع المتعثرة من أكبر المشكلات التي تواجه الاقتصادي المصري، مشيرة إلى أن أسباب تعثر هذه المصانع أو توقفها كليا عن الإنتاج لا يرجع إلى التعثر المادى فقط بسبب عدم تسديد القروض للبنوك وإنما أيضا لسوء الإدارة والتخطيط وضعف الجودة.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات لـ"صـــدى البـلـد"، أنه مما لاشك فيه أن هذه المصانع لا تحتاج لتمويل مبدئي فقط وإنما تحتاج لتدعيم وتمويل على مراحل وفترات دون أن تحمل مرة أخرى بعبء خدمة الدين ونعيد نفس المشكلة مرة أخرى وتتعثر.

واقترحت نور الشرقاوي، القيام بفصل الملكية عن الإدارة في هذه المصانع،إلى جانب إعداد خطط للتشغيل وتحديد التمويل المبدئي المطلوب، وإعداد ميزانياتها وتقيمها بسعر عادل طبقا لحالاتها الحالية، ثم يتم بعد ذلك طرحها في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد إعلان إعداد دراسات كاملة عنها وعن قيمتها الحقيقية بعد خصم مديونايتها وخططها .

وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أن النجاح في إعادة تشغيل هذه المصانع سيرفع القيمة السوقية لها ويحفز تواجدها لإنتاجها في السوق المحلي أو سوق التصدير لتقوم بدورها في خدمة الاقتصاد الكلي والمساهمة في خفض معدلات البطالة.

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