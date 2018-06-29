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غدا.. توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالسخنة

الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:57 ص
مصطفى مدبولي - رئيس
مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدًا مراسم توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، حيث يتم التوقيع بين الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس باسل الباز، رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، وذلك باستثمارات تقدر بـ10.9 مليار دولار، ويقام المشروع على مساحة تبلغ 5 ملايين م2، ويوفر 48 ألف فرصة عمل.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعًا أمس حضره المهندس طارق الملا، وزير البترول، والمهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عضو مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس باسل الباز، رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، لمتابعة الخطوات النهائية قبل توقيع العقود.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتوفير منطقة سكنية للعاملين بالمشروع، وكذا الاعتماد على المكون المحلى فى الإنشاءات، والعمل على ضغط البرامج الزمنية للتنفيذ، والاهتمام بتدريب العاملين بالمشروع.

وأكد وزير البترول أن هذا المشروع يتوافق مع استراتيجية البتروكيماويات ويمثل قيمة مضافة لهذه الصناعة فى مصر، ويتم تنفيذه باستثمارات كبرى، وبتمويل من مؤسسات دولية.

ورحب الفريق مهاب مميش بتنفيذ هذا المشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع التأكيد على ضرورة سرعة البدء فى التنفيذ، حيث إن مصر فى احتياج لمنتجات هذا المشروع.

وأوضح المهندس باسل الباز، أن المشروع سيتم فيه الاعتماد على المكون المحلى، ويوجد مركز تدريب وتميز به بتكلفة 50 مليون دولار، كما أن المشروع يضم منطقة سكنية، بالاضافة إلى أن تنفيذه سيستغرق 41 شهرًا وهذه أقل مدة زمنية ممكنة، حيث إن مكونات المشروع 11 مصنعًا.

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