المعارضة القطرية: تميم وأردوغان يتآمران لدعم الإخوان في آسيا

نشرت المعارضة القطرية سلسلة من التغريدات على حسابها بموقع "تويتر"، كشفت فيها عن مخطط بين أمير قطر تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتقوية تنظيم الإخوان الإرهابي في آسيا.



وكتبت المعارضة القطرية في تغريدة "يتجه النظام القطري الى تمويل مخطط تركي جديد في آسيا الوسطى وبعد أن طلب أردوغان من تميم المباشرة بوضع الآليات المالية لهذا المسار فور الانتهاء من الانتخابات التركية".



وأضافت "التوجه القطري التركي نحو المنطقتين هو محاولة من ضمن محاولات سابقة للاستحواذ على نفوذ مالي وسياسي وقاعدة جديدة لإعادة تقوية تيار تنظيم الإخوان الإرهابي".



وتابعت المعارضة في تغريدة أخرى "بالعادة يكون تطبيق هذا النوع من الخطط المشتركة بين نظامي تميم وأردوغان، يقوم على دفع مجموعات ارهابية لشن عمليات تخريبية لتهريب المستثمرين المنافسين لهما".



وأوضحت المعارضة القطرية أنه "يلي ذلك عملية تصعيد عقائدي اخواني يحاول أن يخدع الطبقات الشعبية ان التنظيم هو الذي يستطيع الوقوف في وجه افكار داعش والقاعدة , بيينما هو في الحقيقة أساس عقيدة التنظيمين الارهابيين".



وختمت المعارضة بتغريدة قالت فيها "إئتلاف المعارضة القطرية يناشد دول آسيا الوسطى وحكوماتها وشعوبها اتخاذ الحيطة والحذر والوقوف في وجه ما يحاك ضدهم من قبل تميم وأردوغان وأجهزتهما الاستخباراتية".