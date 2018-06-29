إزالة 27 حالة تعد على الأراضي الزراعية بسوهاج

صرح الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شنت حملة إزالة مكبرة، تم خلالها إزالة 27 حالات تعد واقعة على الأراضي الزراعية بناحية المركز.



وقال أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما إن الوحدة المحلية شنت حملة إزالة مكبرة بالاشتراك مع الوحدة القروية بسلامون والإدارة الزراعية بطما قسم حماية الأراضي وبتأمين من قوات الشرطة، أسفرت عن إزالة 27 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية قول غرب، حيث تم إزالة المنازل المتعدية علي الأراضي الزراعية والمقامة بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١١٩لسنة ٢٠١٨، وجارِ أعمال المتابعة بصفة دورية للحملات وإزالة التعديات في مهدها .



وشدد عبد المنعم،على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدي لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أي تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بشكل فوري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع المخالفين.

