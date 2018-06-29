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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: ثورة 30 يونيو عبرت عن تلاحم الشعب مع الجيش والشرطة

الجمعة 29/يونيو/2018 - 10:16 ص
ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال اللواء شعراوى فى البرقية: "يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن جميع العاملين بوزارة التنمية المحلية بأصدق التهانى بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو المجيدة التى عبرت عن تلاحم شعب مصر العظيم والجيش والشرطة".

وأضاف وزير التنمية المحلية: "داعيًا الله العلى القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يكلل الله خطاكم بكل النجاح والتوفيق لتحقيق التنمية والاستقرار لمصرنا الغالية".

كما بعث الوزير اللواء محمود شعراوى ببرقية تهنئة أيضًا إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى 30 يونيو.

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