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ميدان الثورة بالدقهلية شاهد على ثورة 30 يونيو.. خروج أبناء المحافظة للمطالبة بعزل مرسى.. حبس المحافظ الإخوانى داخل مكتبه.. ومظاهرات حب وتأييد لرجال القوات المسلحة والشرطة.. صور

السبت 30/يونيو/2018 - 02:30 ص
صدى البلد
همت الحسينى
  • ميدان الثورة شاهد على خروج أبناء الدقهلية للمطالبة بعزل مرسى 
  • ملحمة حب بين الشعب والجيش والشرطة بالميدان 

ستظل ذكرى 30 يونيه علامة فى تاريح مصر، حيث شهدت محافظة الدقهلية العديد من الأحداث التى أعقبت إزاحة الإخوان عن الحكم، بخروج الآلاف من أبناء الشعب الدقهلاوى إلى ميدان الثورة الذى يعد من أهم الميادين التى استقبلت ابناء مراكز وقرى المحافظة رافعين لافتات تطالب برحيل محمد مرسي.

كما شهدت المحافظة مظاهرات حب وتأييد لرجال القوات المسلحة والشرطة والشعب، حيث حمل المواطنون أفراد القوات المسلحة والشرطة على الأعناق وخرجوا مطالبين بعزل مرسي وجماعته، خاصة بعد تولى أحد الأخوان المعروفين بالمحافظة وهو صبحى عطيه منصب محافظ الدقهلية، وقاموا بحبس المحافظ الاخوانى داخل مكتبه وتجمهروا مطالبين بعزله.

وعقب ذلك اصدرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمحافظة الدقهلية، بيانا، قالت فيه "بناءً على إرادة جموع شعب الدقهلية العظيم والتي تجلت بوضوح يوم 30 يونيو ومستمرة حتى اليوم، والتي أسقطت شرعية النظام الإخواني، فإن القوى الثورية والمدنية والسياسية والحزبية بمحافظة الدقهلية أعلنت عزل الدكتور صبحي عطيه محافظ الدقهلية، واعتبار منصب المحافظ خاليا ومستقلًا عن النظام".

وأعلنت أن الصفحة الرسمية الوحيدة والمتحدثة الرسمية المسئولة عن محافظة الدقهلية والتابعة للإدارة العامة للإعلام والعلاقات هي "الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية".

وداخل ميدان الثوره او ميدان الشهداء كما يطلق عليه كانت مكبرات الصوت تطوف واعلام مصر تملأ الميدان تنادى برحيل المعزول مطالبين بتطهير النظام من الاخونة.

وفور شعور الإخوان بانتهاء حكمهم قاموا بعمليات تخريبية محاولين بث الرعب فى النفوس وإرهاب المواطنين، بوضع متفجرات أمام شريط السكة الحديد بمنية النصر والمنزلة الإرهاب الركاب والمارة، كما وضعوها فى ماكينات الصرف، وفيما بعد حرقوا مقرا لدعم السيسى بشارع الجلاء والتعدى على افراده بالضرب اضافة الى الاشتباكات المتتالية مع افراد حركة تمرد والتى كانت تطالب بعزل مرسى وتؤيد الرئيس السيسى.

وأشعل الإخوان النيران بعدد من محطات البنزين في دكرنس والمطرية وبلقاس، كما تعدوا بالضرب على سيدات بقرية منشيه عبد الرحمن بدكرنس والقاء احداهما من النافذه بسبب تاييدها للسيسى.
ميدان الثورة بالدقهلية شاهد على ثورة 30 يونيو.. خروج أبناء المحافظة للمطالبة بعزل مرسى.. حبس المحافظ الإخوانى داخل مكتبه.. ومظاهرات حب وتأييد لرجال القوات المسلحة والشرطة.. صور
ميدان الثورة بالدقهلية شاهد على ثورة 30 يونيو.. خروج أبناء المحافظة للمطالبة بعزل مرسى.. حبس المحافظ الإخوانى داخل مكتبه.. ومظاهرات حب وتأييد لرجال القوات المسلحة والشرطة.. صور
ميدان الثورة بالدقهلية شاهد على ثورة 30 يونيو.. خروج أبناء المحافظة للمطالبة بعزل مرسى.. حبس المحافظ الإخوانى داخل مكتبه.. ومظاهرات حب وتأييد لرجال القوات المسلحة والشرطة.. صور
ميدان الثورة بالدقهلية شاهد على ثورة 30 يونيو.. خروج أبناء المحافظة للمطالبة بعزل مرسى.. حبس المحافظ الإخوانى داخل مكتبه.. ومظاهرات حب وتأييد لرجال القوات المسلحة والشرطة.. صور
ميدان الثورة بالدقهلية شاهد على ثورة 30 يونيو.. خروج أبناء المحافظة للمطالبة بعزل مرسى.. حبس المحافظ الإخوانى داخل مكتبه.. ومظاهرات حب وتأييد لرجال القوات المسلحة والشرطة.. صور
ميدان الثورة بالدقهلية شاهد على ثورة 30 يونيو.. خروج أبناء المحافظة للمطالبة بعزل مرسى.. حبس المحافظ الإخوانى داخل مكتبه.. ومظاهرات حب وتأييد لرجال القوات المسلحة والشرطة.. صور
ميدان الثورة بالدقهلية شاهد على ثورة 30 يونيو.. خروج أبناء المحافظة للمطالبة بعزل مرسى.. حبس المحافظ الإخوانى داخل مكتبه.. ومظاهرات حب وتأييد لرجال القوات المسلحة والشرطة.. صور
ميدان الثورة بالدقهلية شاهد على ثورة 30 يونيو.. خروج أبناء المحافظة للمطالبة بعزل مرسى.. حبس المحافظ الإخوانى داخل مكتبه.. ومظاهرات حب وتأييد لرجال القوات المسلحة والشرطة.. صور

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