اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض بقنا بنسبة نجاح 88.8%
الجمعة 29/يونيو/2018 - 10:09 ص
أعلنت مديرية الشئون الصحية بقنا، اليوم الجمعه، نتيجة امتحانات الدور الأول للصف الثالث الثانوي لمدارس التمريض بقنا.
وقال الدكتور أيمن خضارى- وكيل وزارة الصحة بقنا، إن نتيجة امتحانات الدور الأول لمدارس التمريض الثانوية بلغت 88.8 % ، فيما حصلت مدارس فرشوط ونجع حمادي وقوص على نسبة نجاح بلغت 100% .
وأشار خضارى، إلى أن المركز الأول على مستوى المحافظة كان من نصيب الشيماء محمود علي- طالبة بمدرسه نجع حمادي، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.