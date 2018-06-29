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محافظات

اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض بقنا بنسبة نجاح 88.8%

الجمعة 29/يونيو/2018 - 10:09 ص
صدى البلد
يوسف رجب
أعلنت مديرية الشئون الصحية بقنا، اليوم الجمعه، نتيجة امتحانات الدور الأول للصف الثالث الثانوي لمدارس التمريض بقنا.

وقال الدكتور أيمن خضارى- وكيل وزارة الصحة بقنا، إن نتيجة امتحانات الدور الأول لمدارس التمريض الثانوية بلغت 88.8 % ، فيما حصلت مدارس فرشوط ونجع حمادي وقوص على نسبة نجاح بلغت 100% .

وأشار خضارى، إلى أن المركز الأول على مستوى المحافظة كان من نصيب الشيماء محمود علي- طالبة بمدرسه نجع حمادي، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.
اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض بقنا بنسبة نجاح 88.8%
اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض بقنا بنسبة نجاح 88.8%
اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض بقنا بنسبة نجاح 88.8%
اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض بقنا بنسبة نجاح 88.8%
اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض بقنا بنسبة نجاح 88.8%
اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض بقنا بنسبة نجاح 88.8%
اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض بقنا بنسبة نجاح 88.8%
اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض بقنا بنسبة نجاح 88.8%
اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض بقنا بنسبة نجاح 88.8%
اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض بقنا بنسبة نجاح 88.8%
اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض بقنا بنسبة نجاح 88.8%
اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض بقنا بنسبة نجاح 88.8%
اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض بقنا بنسبة نجاح 88.8%
اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض بقنا بنسبة نجاح 88.8%
اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض بقنا بنسبة نجاح 88.8%
اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض بقنا بنسبة نجاح 88.8%

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