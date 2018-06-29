اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض بقنا بنسبة نجاح 88.8%

أعلنت مديرية الشئون الصحية بقنا، اليوم الجمعه، نتيجة امتحانات الدور الأول للصف الثالث الثانوي لمدارس التمريض بقنا.



وقال الدكتور أيمن خضارى- وكيل وزارة الصحة بقنا، إن نتيجة امتحانات الدور الأول لمدارس التمريض الثانوية بلغت 88.8 % ، فيما حصلت مدارس فرشوط ونجع حمادي وقوص على نسبة نجاح بلغت 100% .



وأشار خضارى، إلى أن المركز الأول على مستوى المحافظة كان من نصيب الشيماء محمود علي- طالبة بمدرسه نجع حمادي، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.