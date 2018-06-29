اجتماع طارئ لرئيسي الأركان الأمريكي والإسرائيلي بواشنطن

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، جادي آيزنكوت، غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن تلقى دعوة طارئة من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد.



ومن المقرر أن يجتمع آيزنكوت خلال زيارته لواشنطن، بمسؤولين أمنيين وعسكريين لبحث "مواجهة التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط، مع التركيز على التطورات في الساحة السورية".



وغاب آيزنكوت، عن حفل تخريج دورة طيارين في سلاح الجو الإسرائيلي للمشاركة بالاجتماع الذي وصف بـ"العاجل" مع الجنرال دانفورد.



وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال حضوره لتخريج فوج الطيارين: "لن نسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية وسنواصل العمل بكل قوتنا ضد خطتها لتحويل سورية الى قاعدة صاروخية قاتلة ضدنا"،مضيفا أن "الاحتجاجات الإيرانية تؤكد أن سياستنا تؤتي ثمارها".