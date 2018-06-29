حزمة جديدة من القرارات الجاذبة للاستثمار بميناء دمياط

وافق مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط في جلسته الأخيرة على رأي لجنة منح وتجديد تراخيص مزاولة الأنشطة والأراضي بإعفاء كميات البضائع المنقولة بواسطة السكة الحديد من سداد مقابل التداول "1 جم / طن" والسابق صدوره بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 118 لسنة 1997.



من جهته، قال اللواء بحري أيمن صالح رئيس مجلس الإدارة إن الهيئة اتخذت هذا القرار من منطلق حرصها على تشجيع استخدام طرق النقل متعدد الوسائط والذي تتوافر أركانه "بري- نهري- سكة حديد" بميناء دمياط وخاصة النقل بالسكة الحديد لما له من عائد ينعكس على الحفاظ على شبكة الطرق البرية وتقليل الحوادث على الطرق العامة إضافة إلى انخفاض تكلفته مقارنة بالنقل بالوسائل الاخري.



وأضاف صالح أن الهيئة تقوم حاليًا بدراسة وافية لبعض القرارات الجديدة بغرض مواكبة السوق العالمية وزيادة القدرة التنافسية للميناء لتحقيق الربحية لجميع الأطراف، مؤكدا أن هيئة ميناء دمياط تعمل دائما على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة المتداول من البضائع من خلال الميناء.



يأتي ذلك في إطار خطة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وجذب المزيد من العملاء الجدد ، تقوم الهيئة بتقديم حزمة من القرارات تحفيزا للمتعاملين مع الميناء.