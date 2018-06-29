محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة.



وقال المحافظ، "إنه يشرفني وأجهزة وأبناء المحافظة أن أتقدم بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة، مزودين بالعزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار وملتزمين بالمصالح العليا للوطن ومعاهدين الله تعالى على المضي قدمًا نحو إعلاء قيم الحق والعدل ودفعًا لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة .



وتابع " داعيًا الله عز وجل أن يوفقكم قائدًا للمسيرة الوطنية، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية بمزيد من التقدم والازدهار" .



كما هنأ محافظ كفر الشيخ، ابناء المحافظة، والأجهزة التنفيذية، بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو المجيدة، مشيرًا إلى أن هذه الثورة تعد واحدة من أعظم الثورات في العالم بعد أن خرجت جموع الشعب المصري لرفض حكم الجماعة الفاشية، ورفض كافة مظاهر الخضوع لأية تهديدات ارهابية، معبرًا عن إرادته لإحداث التغيير وتسليم القيادة إلى من استعاد مصر وأنقذها من الضياع والفوضى.



ووجه محافظ كفر الشيخ، التحية لرجال القوات المسلحة الأبطال والشرطة البواسل، الذين يفتدون مصر بأرواحهم لتحقيق الأمان والاستقرار، داعيا الله أن يحفظ مصر الكنانة، وقادتها، وأن يجعلها دائما واحة الأمان.

