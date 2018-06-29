عربي وحيد بقائمة الأفضل بمجموعات المونديال وغياب محمد صلاح

أعلنت شبكة "بليتشر ريبورت" البريطانية، التشكيل المثالي لدور مجموعات بمونديال روسيا 2018، وذلك عقب انتهاء 48 مباراة حتى مساء أمس، وذلك بتقرير عنونته "لاعبون الذين أضاءوا دور المجموعات بمونديال روسيا".



وزين المغربي "نور الدين أمرابط" نجم أسود الأطلسي القائمة، حيث كان اللاعب العربي الوحيد بالقائمة، التي غاب عنها كلا من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، والمصري محمد صلاح.



وجاءت التشكيلة المثالية كالآتي :



حراسة المرمى: جو هيون وو "كوريا الجنوبية"

الدفاع: ماريو فيرنانديز"روسيا"، دييجو جودين "أوروجواي"، جرانجيفست "السويد"، سابلي "السنغال"

الوسط: لوكا مودريتش "كرواتيا"، نجولو كانتي "فرنسا"، فيليب كوتينيو "البرازيل"

الهجوم: نور الدين أمرابط "المغرب"، هاري كين"إنجلترا"، إيسكو"إسبانيا".



ويشهد دور الـ16 الذي تنطلق منافساته غدا، مواجهات بين فرنسا والأرجنتين، البرتغال وأوروجواي، إسبانيا وروسيا، البرازيل والمكسيك، كولومبيا وإنجلترا، بلجيكا واليابان، كرواتيا والدنمارك، سويسرا والسويد.



