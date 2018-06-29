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أخبار البلد

"أبوستيت" يبحث مع نظيره الأردني سبل تكثيف التعاون الزراعي المشترك .. صور

الجمعة 29/يونيو/2018 - 10:25 ص
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
جمال صلاح الدين
بحث الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره الأردني المهندس خالد الحنيفات، سبل تعزيز وتكثيف التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بديوان وزارة الزراعة، بحضور السفير علي العايد سفير الأردن بالقاهرة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الارشاد الزراعي، والدكتور هشام علام المشرف على العلاقات الخارجية الزراعية.

وأكد أبوستيت على عمق العلاقات التي تربط بين الأردن ومصر، في عدد كبير من المجالات والتي يأتي على رأسها مجالات الزراعة، معربًا عن تطلعه لتكثيف هذاالتعاون خلال الفترة المقبلة.

وأشار الى أهمية ان يشمل التعاون المشترك زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية والحيوانية بين الجانبين، لتشمل عمليات الاستيراد والتصدير للخضر والفاكهة، والأسماك والدواجن، فضلًا عن الخيول والتي نجحت مصر مؤخرًا في الغاء فرض الحظر الذي فرضهالاتحاد الاوروبي عليها، وتم بالفعل التصدير الى 8 دول اوروبية.

وبحث الجانبان امكانيات ان يشمل التعاون المشترك أيضًا تبادل الخبرات والبحوث في مجال الزراعة، في مجالات معاملات ما بعد الحصاد، وتطوير سلاسل القيمة، والاستزراع السمكي، وادارة المياه، فضلًا عن تطوير الارشاد الزراعي وتوعية المزاعين، ونقل التقنيات الحديثة لهم.
"أبوستيت" يبحث مع نظيره الأردني سبل تكثيف التعاون الزراعي المشترك .. صور
"أبوستيت" يبحث مع نظيره الأردني سبل تكثيف التعاون الزراعي المشترك .. صور
"أبوستيت" يبحث مع نظيره الأردني سبل تكثيف التعاون الزراعي المشترك .. صور
"أبوستيت" يبحث مع نظيره الأردني سبل تكثيف التعاون الزراعي المشترك .. صور

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