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أخبار البلد

"الزراعة": انتخاب مصر عضوًا بمجموعة عمل الموارد الوراثية الحيوانية بـ"الفاو"

الجمعة 29/يونيو/2018 - 10:23 ص
الفاو
الفاو
جمال صلاح الدين
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انتخاب مصر عضوًا بمجموعة العمل الخاصة بالموارد الوراثية الحيوانية بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، ممثلًا عن دول الشرق الأدني.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم رسميًا انتخاب الدكتور علاء الطحان مدير معهد بحوث الانتاج الحيواني، عضوًا في هذه المجموعة، لافتة إلى أن ذلك يأتي تقديرًا للدور المصري المتميز، والرائد في مجال تنمية الموارد الوراثية الحيوانية في المنطقة.

وأوضح البيان أن التحسين الوراثي يمثل مكونًا ضروريًا في إدارة الموارد الوراثية الحيوانية، حيث يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك أمر من شأنه دعم خطط التنمية في هذا المجال في مصر خلال الفترة المقبلة، ونجاحها في برامج التنمية المستدامة لسلالاتها.

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