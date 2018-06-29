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اقتصاد

استقرار سعر الأسماك اليوم .. والبلطي يسجل 20 جنيها للكيلو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 10:27 ص
صدى البلد
آية الجارحي
ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الجمعة، والتي شهدت استقرارا نسبيا، فتراوح سعر كيلو البلطي بين 18.5 و20.5 جنيه للكيلو، وقشر البياض 35 جنيهًا للكيلو، والبياض الأملس 35 جنيهًا للكيلو، أما فيليه البلطي فبلغ 70 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر القراميط 20 جنيهًا للكيلو، وتراوح السمك الثعابين بين 30 و145 جنيهًا للكيلو، والجمبري تراوح بين 230 و330 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر المكرونة الخليجي 38 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسي 60 جنيها للكيلو، والمجمد 25 جنيها للكيلو، وسمك موسى 35 جنيها للكيلو، والكابوريا 120 جنيها، والمرجان 38 جنيها، والبربون 38 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر السمك البوري بين 32 و20 جنيها للكيلو، والوقار ما بين 40 و70 جنيها للكيلو.

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