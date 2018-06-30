ملفات خاصة على صفحات الصحف.. الجمهورية فى حوار مع متحدث وزارة الخارجية.. واليوم السابع تحاور وزير الشباب والرياضة

السفير أحمد أبو ريدة:

نسعى للتفاهم مع إثيوبيا والسودان حول تشغيل وسنوات ملء سد النهضة

نائب رئيس مصلحة الضرائب:

6 أشهر فترة سماح لشركتى أوبر وكريم لتوفيق أوضاعهما

وزير الشباب أشرف صبحى:

مصر كانت مخترقة قبل 30 يونيو

فتحت الصحف المصرية الكثير من الملفات الخاصة فانفردت جريدة الجمهورية بحوار مع السفير أحمد أبو ريدة المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية وأطلق الكثير من التصريحات الهامة مثل "الإرادة الوطنية تحرك دبلوماسية مصر.. نواصل وضع أقدامنا فى المناطق الإستراتيجية الهامة ومصلحة الوطن والمواطن فى مقدمة الأولويات.. نسعى للوصول إلى التفاهم المشترك مع أثيوبيا والسودان حول تشغيل وسنوات ملء سد النهضة.. موقفنا واضح وثابت من الازمة السورية وهدفنا حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضى للدولة الشقيقة.. القضية الفلسطينية فى مأزق حقيقى على كافة الأصعدة، والشعب الشقيق يتطلع لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.. انخراط مصر فى المصالحة هدفه إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح لتوحيد الشعب الفلسطينى خلف مطالبه المشروعة.. ملف مكافحة الإرهاب أولوية كبيرة لمصر ونجحنا فى وضع رؤيتنا الشاملة أمام المجتمع الدولى بقوة.. العلاقات مع الولايات المتحدة استراتيجية ومستمرة فى التطور مع روسيا خلال المرحلة القادمة".وفى الشروق.. نائب رئيس مصلحة الضرائب: 6 أشهر فترة سماح لشركتى أوبر وكريم لتوفيق أوضاعهما.. دراسة لتحديد طريقة تحصيل ضريبة الدمغة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى.كما فتحت ملف السينما وغلق باب أدوار البطولة أمام النجمات.. ياسمين عبد العزيز الاستثناء الوحيد تحارب وحدها وشباك الإيرادات لن ينصفها.. محمد العدل السينما حاليًا تبحث عن بطل شعبى والبنات لا تناسبهن هذه المنطقة .وفي اليوم السابع أطلقت مبادرة أول مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم، رياضيون وإعلاميون يرحبون وقيادات برلمانية ندعم المبادرة بكل السبل وتفعيلها يتجاوز حالة الإحتقان والإحباط بعد نتائج المنتخب فى المونديال ويطلق حوارًا مجتمعيًا واسعًا للنهوض باللعبة.كما أجرت حوارا مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى الذى أطلق عدة تصريحات منها: مصر كانت مخترقة قبل 30 يونيو..الإخوان استغلوا التجمعات الرياضية والشعبية لتصدير صورة سيئة عن مصر والآن صعدنا للمونديال بعد 28 عام من الغياب.. النشاط الرياضى والانشاءات الرياضية حماية للشباب من أعداء الوطن.. القوات المسلحة أعادت الأمان إلى الشارع المصرى.بينما كشفت الدستور الأسرار الكاملة لمعركة الأزهر والأوقاف على حق الفتوى بعد بيان هيئة كبار العلماء.. الأزهر يطلب قصر الفتوى على كل جهاته ودار الإفتاء فقط.. وأثار مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة حالة كبيرة من الجدل بين المؤسسات الدينية المتمثلة فى وزارة الأوقاف ودار الإفتاء وهيئة كبار العلماء بالأزهر ، وسط انقسامات بينها حول الصلاحيات التى يمنحها القانون لكل منها.