توريد 525 ألفا و 524 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2018 حتى اليوم بلغت 525 ألفا و 524 طنا و 087 كيلو قمح،مشيرًا إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 128 طنا و 970 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة،لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 381 ألفا و 846 فدانا.



ونوه المحافظ بأنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة،لافتا إلى أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام 49 صومعة وشونة مطورة حكومية و قطاع خاص بطاقة استيعابية 565 ألف و071 طنا تكفي لاحتياجات المحافظة من القمح .



وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تم تحديد ( 23 ) نقاط للتجميع بمراكز ( الزقازيق (3) - بلبيس – أولاد صقر (2) – منيا القمح - الحسينية – القرين – أبو كبير (7) – ههيا (2) - العاشر من رمضان – ديرب نجم (2) - فاقوس- مشتول السوق ) بسعة تخزينية 327 ألفا و 477 طنا.