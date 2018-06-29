شاهد.. بكاء أم الشهيد ضياء فتوح على الهواء وإعلامية تقبل رأسها

بكت والدة الشهيد ضياء فتوح، على الهواء خلال حديثها عن ابنها الشهيد، قائلة "أنا بفتخر باستشهاد ابنى، أنا أم الشهيد".



وأضافت والدة الشهيد خلال حديثها ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: "ابنى بيجيلى فى الحلم وظهرلى يده سليمة بالرغم من أن يده بترت قبل وفاته بعد أن انفجرت القنبلة فى يده".



وتابعت: "ابنى قالى أنا عايش وماموتش، أنا معاكى وحواليكى".



وأقدمت الإعلامية خلود زهران فى لفتة إنسانية بتقبيل رأس والدة الشهيد، قائلة لها "دموعك غالية علينا، ربنا ينولنا جميعًا الشهادة، كل الشهداء فى مرتبة عالية نتمنى أن نكون موجودين فيها".