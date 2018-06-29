سوق جديدة للباعة الجائلين الموجودين بمحور جسر السويس

تبدأ أجهزة حى عين شمس برئاسة اللواء البير الفونس خلال الأسبوع الجارى، مرحلة تسكين الباعة الجائلين المنتشرين بمنطقة "الجراج" على محور جسر السويس بالسوق الذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية من خلال تبرع أحد رجال الأعمال بالحى بالقرب من المكان ويضم أكثر من 28 باكية وذلك بعد حصرهم بمعرفة الحى وقسم الشرطة ورفع اشغالاتهم وتطهير الارصفة وفتح الشوارع المغلقة.



جاء ذلك استمراراَ لجهود محافظة القاهرة فى القضاء والتصدى لبؤر الباعة الجائلين ورفع اشغالاتهم بناءَ على توجيهات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة لنوابه وكافة رؤساء الاحياء بالتخطيط للتوسع فى إقامة الأسواق الحضارية لحل الازمة وابتكار المزيد من الحلول الفعالة لمواجهة الظاهرة طبقا لإمكانات وظروف كل حى دون تضرر أحد اطرافها سواء المجتمع والمواطن او الباعة .



وأكد اللواء البير ألفونس رئيس حى عين شمس أنه سيتم تخصيص هذا السوق لباعة الخضر والفاكهة، وان إقامته جاءت تنفيذاَ لتوجيهات م . عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بإنشاء أسواق بسيطة لتجميع الباعة الجائلين داخلها بالقرب من أماكن تواجدهم مع التزام كل بائع بالموقع المحدد له داخل السوق وعدم السماح قطعيًا بتواجد أي بائع آخر خارج نطاق السوق، وكذلك اعادة الانضباط لكافة الاسواق الرسمية الاخرى المنتشرة بالأحياء واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين وتعدى الباعة على مساحات غير المخصصة لهم، مضيفاَ أنه جار إنشاء سوق آخر بالحي بشارع عزيز المصري بتمويل الجهود الذاتية أيضًا، وسيتم تخصيصه لباعة الملابس والأحذية.



وعلى صعيد متصل واصلت أجهزة الحى شن حملاتها المكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق ومأمور قسم عين شمس لإزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطرق العامة بنطاق الحى ومراجعة تراخيص المقاهى والمحال والمطاعم وإغلاق المخالف منها والغير ملتزمة باشتراطات الترخيص، ومصادرة الإشغالات وتحرير محاضر وإحالة المخالفين للنيابات المختصة، والتى أسفرت في يومها الأخير بمنطقة "الجراج" عن ضبط ومصادرة أكثر من 30 عربة خشبية وطاولات للباعة الجائلين بالخضر والفاكهة وتم التحفظ عليها وتسليمها لدور الأيتام بالحي مع التحفظ على العربات الخشبية والطاولات، كذلك ركزت الحملة على فتح الشوارع المغلقة وتطهير الأرصفة للمارة حفاظا على أرواحهم ولتسيير حركة المرور منعاَ للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بمختلف مناطق الحى.

