بلومبرج: البنك المركزي يهدئ مخاوف المصريين بهذا القرار

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن البنك المركزي أعلن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، الخميس، وذلك في إطار التخفيف من المخاوف بشأن التضخم.



وذكرت الوكالة أنها استطلعت آراء 11 اقتصاديا وتوقع 10 منهم أن البنك لن يغير من سعر الفائدة، وذلك قبل إعلان القرار.



ولفتت الوكالة الاقتصادية إلى أن التضخم، الذي سجل من قبل أعلى مستوياته عندما وصل إلى 30 في المئة العام الماضي، سجل انخفاضا إلى ما يقرب من 11 في المئة في مايو الماضي مما سمح للبنك المركزي بالبدء في خفض تكاليف الاقتراض



وقال في بيان إنه "من المتوقع أن تؤدي إجراءات الدمج المالي إلى زيادات لمرة واحدة في مستوى الأسعار مما يترجم إلى تسجيل معدلات تضخم عالية بشكل مؤقت".



وأكدت الوكالة أنه من المتوقع أن يظل متوسط المعدل الرئيسي السنوي للتضخم متماشيًا مع أهداف البنك المركزي وأن يتناقص بعد أن يتلاشى التأثير المؤقت لارتفاع الأسعار.