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اكتشف طرق العلاج المناسبة لمريض الصرع

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:00 م
الصرع
الصرع
اسماء محمد
قال الدكتور عمرو حسن الحسنى، استشارى المخ والأعصاب، إن الصرع يعد من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان لأنها تؤثر على الجهاز العصبي المتحكم فى جميع أجزاء الجسم لذا يعد البحث عن علاج ملائم لحالة المريض من الأمور المهمة فى حياة الإنسان المصاب.

وأضاف "حسن" أن هناك عدة طرق لعلاج الصرع أهمها أخذ العقاقير الطبية المضادة للتشنج، فهى الخيار الأول والأساسي ونادرًا ما نلجأ للجراحة كعلاج للنوبات الصرعية المتكررة.

وأشار إلى أن المرضى الذين يعانون من أكثر من نوع من أنواع الصرع قد يحتاجون لاستخدام عدة أدوية طبية لذلك بالرغم من محاولة الأطباء الاعتماد على نوع واحد من العقاقير للتحكم في المرض، ولكي تعمل هذه العقاقير المضادة للصرع يجب أن نصل بجرعة العلاج لمستوى معين في الدم حتى تقوم هذه العقاقير بعملها في التحكم في المرض، بالإضافة إلى المحافظة على هذا المستوى في الدم باستمرار.

وأكد ضرورة الحرص على تناول الدواء بانتظام والالتزام الكامل بتعليمات الطبيب المعالج لأن الهدف من العلاج هو الوصول إلى التحكم في المرض مع عدم حدوث أي أعراض سلبية من تناول تلك العقاقير مثل النوم الزائد والأعراض السلبية الأخرى.

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