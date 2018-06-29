البورصة تخسر 19.5 مليار جنيه خلال يونيو وتراجع المؤشرات

منيت البورصة المصرية خلال شهر يونيو الحالي بخسائر بلغت نحو 5ر19 مليار جنيه ليبلغ راسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 8ر910 مليار جنيه مقابل 3ر930 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بانخفاض بلغت نسبته 1ر2%.



وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية أن أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية تراجع بشكل جماعي حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي/إيجي اكس 30/ بنسبة 4ر0 في المائة ليبلغ مستوى 16349 نقطة ،فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 5ر4 فى المائة ليبلغ مستوى 805 نقاط، كما انخفض مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا نحو 56ر3 فى المائة ليبلغ مستوى 2062 نقطة.



وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 21 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 997ر2 مليار ورقة منفذة على 370 الف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 30 مليار جنيه وكمية تداول 513ر4 مليار ورقة منفذة على 545 الف عملية خلال الشهر السابق له.



وفيما يتعلق بورصة النيل ، أوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 6ر18 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 3ر24 مليون ورقة منفذة على 2660 عملية خلال الشهر.



ولفت إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 6ر87 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 4ر12 في المائة.



وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 47ر65 في المائة من إجمالي تعاملات السوق،بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 54ر26 في المائة والعرب على 99ر7 فى المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار الى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 10ر88 مليون جنيه ، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 85ر8 مليون جنيه ، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 753ر11 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع 21ر350 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وأشار التقرير إلى استحواذ المؤسسات على 48ر52 فى المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52ر47 فى المائة وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 04ر258 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وفى سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 262ر2 مليار جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 220ر2 الف سند تقريبا