صحيفة إنجليزية تسلط الضوء على تهافت الجماهير على منزل محمد صلاح

سلطت صحيفة إنجليزية، الضوء على واقعة تجمع الجماهير، حول منزل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول.



وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن الجماهير المصرية تجمعت حول منزل صلاح، وذلك بعدما تسرب عنوان منزله، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وأشادت الصحيفة، بموقف محمد صلاح، وذلك بعدما وافق على التصوير مع الجماهير، وإمضاء التوقيعات لهم.



وفوجئ صلاح، بتجمع عدد كبير يتجاوز 200 فرد، حول منزله، وطلبوا التصوير مع اللاعب، الذي يحظى بشعبية جارفة.



وحاول نجم ليفربول، احتواء الأمر بالتصوير مع بعض المشجعين، ولكنه فوجئ بأن الأعداد تتزايد، وهو ما دفعه للانتظار داخل المنزل لحين انصراف الجماهير.