مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة بطريق الطور-النفق

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون فى حادث انقلاب سيارة بطريق" طور سيناء، النفق" .



تلقى اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء بلاغا بالحادث من قسم شرطة طور سيناء بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على بعد 40 من كمين وادى الطور فى اتجاه السويس .



وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف تبين انقلاب سيارة ملاكى رقم ٧٦٥ ع م ع ، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين فى مكان الحادث وهم عصام مسلم شمس ٦٠ سنة القاهرة ،و حسن شعلان ٥٧ سنة، وإصابة 5 آخرين من نفس الأسرة وهم محمد عصام مسلم ٣٢ سنه سحجات وكدمات الأب والزوجة منى عبدالصبور أحمد ٣٠ سنة سحجات وكدمات ، وإصابة الأبناء الثلاثة وهم عصام محمد مسلم ٦ سنوات جرح قطعى بالرأس وكسر مضاعف بالساق اليمنى ، مصطفى محمد عصام مسلم ٣ سنوات اشتباه نزيف بالمخ ، وسجدة محمد عصام مسلم ٨ سنوات بسحجات وكدمات وتم تلقى العلاج للمصابين .



وقد تم نقل المصابين لمستشفى طور سيناء العام ووضع الجثتين فى ثلاجة المستشفى واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق

