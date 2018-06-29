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حوادث

مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة بطريق الطور-النفق

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:47 ص
انقلاب سيارة ـ ارشيفيه
انقلاب سيارة ـ ارشيفيه
ايمن محمد
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون فى حادث انقلاب سيارة بطريق" طور سيناء، النفق" .

تلقى اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء بلاغا بالحادث من قسم شرطة طور سيناء بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على بعد 40 من كمين وادى الطور فى اتجاه السويس .

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف تبين انقلاب سيارة ملاكى رقم ٧٦٥ ع م ع ، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين فى مكان الحادث وهم عصام مسلم شمس ٦٠ سنة القاهرة ،و حسن شعلان ٥٧ سنة، وإصابة 5 آخرين من نفس الأسرة وهم محمد عصام مسلم ٣٢ سنه سحجات وكدمات الأب والزوجة منى عبدالصبور أحمد ٣٠ سنة سحجات وكدمات ، وإصابة الأبناء الثلاثة وهم عصام محمد مسلم ٦ سنوات جرح قطعى بالرأس وكسر مضاعف بالساق اليمنى ، مصطفى محمد عصام مسلم ٣ سنوات اشتباه نزيف بالمخ ، وسجدة محمد عصام مسلم ٨ سنوات بسحجات وكدمات وتم تلقى العلاج للمصابين .

وقد تم نقل المصابين لمستشفى طور سيناء العام ووضع الجثتين فى ثلاجة المستشفى واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق

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