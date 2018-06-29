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أخبار العالم

أوغلو: لن نقطع علاقاتنا التجارية مع إيران

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:40 ص
صدى البلد
رويترز
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الجمعة إن بلاده لن تقطع العلاقات التجارية مع طهران بناء على أوامر من دول أخرى، وذلك بعد أن أبلغت الولايات المتحدة هذا الأسبوع دولا بوقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.

أدلى تشاووش أوغلو بهذه التصريحات خلال مقابلة مع شبكة (إن.تي.في) التلفزيونية.

وتعتمد تركيا على الاستيراد لتوفير جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العام الماضي إن تركيا تتطلع لزيادة حجم تجارتها السنوية مع إيران إلى 30 مليار دولار من عشرة مليارات دولار.

وزاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على حلفاء الولايات المتحدة لتقليص التمويل المتجه إلى إيران.

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