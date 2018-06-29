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أخبار العالم

ترامب يقترح على ماكرون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:39 ص
صدى البلد
ا ش ا
ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن ينسحب من الاتحاد الأوروبي، كما عرض عليه إبرام اتفاق تجاري ثنائي بين البلدين إن غادرت فرنسا الاتحاد.

وقالت الصحيفة الأمريكية، في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، إن ترامب اقترح على ماكرون فكرة الانسحاب من التكتل الأوروبي خلال زيارة الرئيس الفرنسي للبيت الأبيض في أبريل الماضي.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي عرض على نظيره الفرنسي تمديد اتفاق تجاري ثنائي لصالح فرنسا بشروط أفضل من تلك التي يقدمها التكتل الأوروبي، في حالة انسحاب ماكرون منه.
من جانبه، رفض البيت الأبيض التعليق على هذه الأنباء، كما لم يطعن في صحة هذه الرواية.
ولفتت الصحيفة، إلى أن ماكرون من المستبعد للغاية أن ينسحب من الاتحاد الأوروبي، وأن تظل فرنسا واحدة من الدول الأساسية في الاتحاد، غير أن الأنباء الواردة تعكس تَشَكُك ترامب في المجتمعات والتحالفات الدولية على نطاق أوسع.
يذكر أن ترامب، منذ أن كان مرشحًا رئاسيًا، ومنذ توليه مهام منصبه، تشكك في عضوية الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وانسحب من الشراكة عبر المحيط الهادئ، كما هدد بالانسحاب من اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

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