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أخبار العالم

موسكو تستبعد حدوث صدام بين الجيش الروسي والأمريكي في سوريا

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:40 ص
صدى البلد
ا ش ا
استبعد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إمكانية حدوث صدام بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا.

وقال فيرشينين، في تصريح، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة، إن ذلك يرجع إلى أن روسيا والولايات المتحدة تملكان قناة جيدة وموثوقة في الاتصالات العسكرية.

وأضاف الدبلوماسي الروسي، "نحن نبقي على الاتصال مع نظرائنا الأمريكيين في جميع الأحوال.. لا ينبغي أن يكون ولا يمكن أن يكون هناك منازعات بيننا أو بين جيوش بلداننا، بالطبع، نحن نحتاج لأن نواصل مكافحة الإرهابيين".

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