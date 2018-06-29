3 سنوات سجن لمن يجبر امرأة على ارتداء النقاب في سويسرا

اقترحت الحكومة السويسرية إضافة قانون يجعل إجبار المرأة على ارتداء النقاب، أمر غير قانوني، لأنه يعتبر تقييدا لحرية المرأة، خاصة بعد حالات العنف الذي ارتكبها أشخاص في زي سيدات منتقبات.



وينص هذا القانون، الذي تتم دراسته، أن أي شخص يثبت إدانته بإجبار امرأة على ارتداء النقاب، أو تغطية وجهها، بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، وفقًا لـ"daily mail".



ويُنظر إلى هذا القانون على أنه محاولة لتهدئة الجدل بشأن فرض سويسرا للنقاب، وبهذا القانون ستكون العقوبة على من يجبرهن على ارتدائه وليس بتدخل من الدولة.



ومن المقرر بالفعل طرح هذا القانون في استفتاء وطني حتى يتم الموافقة عليه، حيث لم تود الحكومة السويسرية فرض حظر على مستوى البلاد، وقالت إنه ينبغي أن يكون متروكا للأفراد ليقرروا، وأعلنت الحكومة عن ذلك بعد اجتماع أمس الخميس، وقالت الحكومة بعد هذا الاجتماع، "إن الحكومة تدرك أن تغطية الوجه يمكن أن تؤدي إلى مشاكل، لهذا نقترح وجود تدابير قانونية لذلك".



يذكر أنه تم اتخاذ قرارات بالفعل حول ارتداء الحجاب الإسلامي بالإجبار في بلجيكا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا، وما زالت هولندا وسويسرا تدرس هذا الأمر.