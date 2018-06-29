وزراء يهنئون السيسي بثورة 30 يونيو: رمز لانتصار الشعب والجيش

بعث عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، اليوم الجمعة، برقيات تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.



وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،في برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي؛ بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو:"يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن جميع العاملين بوزارة التنمية المحلية بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، التي عبرت عن تلاحم شعب مصر العظيم والجيش والشرطة.. داعيا الله- العلي القدير- أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يكلل الله خطاكم بكل النجاح والتوفيق لتحقيق التنمية والاستقرار لمصرنا الغالية".



وبعث الوزير أيضا برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى 30 يونيو.



كما بعثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو.



وقالت السفيرة نبيلة مكرم، في البرقية: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين بالوزارة بأصدق التهاني بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة التي عبرت عن تلاحم شعب مصر العظيم والجيش والشرطة".



وأشارت إلى أن ثورة يونيو ستظل رمزا لانتصار وتلاحم الشعب والجيش في استعادة المجد والكرامة الإنسانية، أو بمعنى أدق استعادة وطن من قبل جماعة الإرهاب والظلام، مؤكدة أن 30 يونيو ستظل رمزا لانتصار وتلاحم الشعب والجيش.



ودعت السفيرة نبيلة مكرم، الله- العلي القدير- أن يمتع الرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية، وأن يكلل الله خطاه بكل النجاح والتوفيق لتحقيق التنمية والاستقرار لمصرنا الغالية.



كما بعثت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى 30 يونيو.