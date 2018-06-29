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أخبار العالم

قطر تخسر 16.2 مليار دولار لهذا السبب

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:41 ص
مصرف قطر المركزي
مصرف قطر المركزي - صورة أرشيفية
سيلينا الامير
نشر موقع "مصرف قطر المركزي" تقريرا حول الأزمة المالية التي تتعرض لها قطر، منذ قرار المقاطعة العربية في يونيو 2017، الذى اجبرها على بيع استثمارات تملكها في السندات والأذونات العالمية.

وكشفت بيانات مصرف قطر المركزي، أن الدوحة باعت سندات وأذونات بقيمة 59.3 مليار ريال (16.2 مليار دولار أمريكي).

وأوردت البيانات أن إجمالي استثمارات قطر في سوق السندات والأذونات، بلغت 23.15 مليار ريال (6.350 مليار دولار)، حتى نهاية مايو الماضي.

بينما بلغ إجمالي استثمارات الدوحة، وفق أرقام مصرف قطر المركزي، نحو 82.468 مليار ريال (22.618 مليار دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي 2017.

وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

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