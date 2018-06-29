قرقاش: تحرير درنة خطوة إيجابية للقضاء على الإرهاب في ليبيا

نشر وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، علق فيها على إعلان الجيش الوطني الليبي تحرير مدينة درنة بالكامل من الميليشيات الإرهابية.



وكتب "قرقاش"، في تغريدته قائلًا: "التحرير الكامل لمدينة درنة من الإرهاب خطوة إيجابية في القضاء على الإرهاب في ليبيا الشقيقة، لا يمكن لمجموعة متطرفة صغيرة أن تفرض رؤيتها المتطرفة بقوة السلاح والعنف، ودرنة التي عُرفت بإنفتاحها وتنوعها عبر تاريخها تطوي هذه الصفحة المظلمة".



وأعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة، مشيدا بتضحيات أبناء الجيش الليبي لتحرير المدينة.



وكان قائد مجموعة عمليات المختار القتالية لتحرير مدينة درنة اللواء سالم الرفادى، أعلن نجاح الجيش الليبى فى السيطرة الكاملة على مدينة درنة ودحر الجماعات الإرهابية.