منحة من مكتبة الإسكندرية للأفارقة يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" صباح اليوم الجمعة، أهم الأخبار المحلية في المحافظات المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".



وكان من أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظات:



محافظة أسوان: المحافظ يقرر إنشاء مجلس اقليمى لمراقبة ومتابعة الأسواق.



محافظة قنا: الانتهاء من إنشاء 10728 وحدة سكنية، وإنشاء 3828 وحدة أخرى بمدينة قنا الجديدة بتكلفة 2.973 مليار جنيه.



محافظة شمال سيناء: تنفيذ 20 مشروعًا فى قطاع الموارد المائية والرى على مستوى المحافظة بتكلفة 1.481 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية.



محافظة الأقصر: انهاء أعمال الصيانة العامة للمدارس وتوفير الاحتياجات المدرسية استعدادا للعام الدراسى الجديد.



محافظة الإسكندرية: 50 منحة من مكتبة الإسكندرية وأكاديمية البحث العلمى للمصريين والأفارقة.



محافظة الوادى الجديد: تخصيص مساحة 200 فدان بمركز الداخلة لمشروع زراعى متكامل متخصص فى زراعة وإنتاج النباتات العطرية والطبية.



محافظة بورسعيد: تطوير مركز شباب الاستاد وزيادة مساحة سوق اللباعة الجائلين.

