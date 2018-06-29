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بوستا: 5 أندية كبرى تتصارع لضم تريزيجيه وإيطاليا الأقرب

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:44 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
مايكل عياد
كشفت شبكة "بوستا" التركية عن منافسة عدة أندية أوروبية لضم النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي، خلال سوق الانتقالات الصيفي، خاصة بعد تقديمه مستوى جيدًا مع المنتخب الوطني في مونديال روسيا 2018، بخلاف إنتر ميلان، و مارسيليا الفرنسي، وإيفرتون الإنجليزي و جالطة سراي التركي.

وأوضحت الشبكة، أن تريزيجيه يبتعد تدريجيا عن نادي جالطة سراي التركي الذي يرغب في التعاقد معه، موضحة أن المصري الدولي في مفاوضات متقدمة مع إنتر ميلان الإيطالي، وبات قريبًا من التوقيع له بنسبة 80%، حيث تواجد اللاعب في مدينة ميلانو الأيام الماضية وألتقى بممثلي النيراتزوري، مشيرة إلى أن هناك إتجاه كبير لانتقال ترزيجيه أولًا إلى إنتر ميلان ومن ثم إعارته لبارما الإيطالي.

ولفت التقرير النظر إلى نادي أوليمبك مارسيليا الفرنسي هو الأخر لديه رغبة قوية في حسم التعاقد مع تريزيجيه لتعزيز صفوفه خلال انتقالات الصيف، وأيضا نادي وولفرهامبتون الصاعد حديثا للبريميرليج بضم تريزيجيه منافسا إيفرتون على التعاقد معه.

وكان الصحفي الإيطالي الشهير "ألفريدو بيدولا" والذي يعمل بصحفية "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أشار إلى أن تريزيجيه يقترب أكثر إلى نادي بارما الإيطالي، وهناك تفاؤل كبير من قبل إدارة النادي لحسم الصفقة في الساعات المقبلة
بوستا: 5 أندية كبرى تتصارع لضم تريزيجيه وإيطاليا الأقرب
بوستا: 5 أندية كبرى تتصارع لضم تريزيجيه وإيطاليا الأقرب

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