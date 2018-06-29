هندسة القاهرة تنظم يوما تعريفيا ببرامجها لطلاب الثانوية

تقيم كلية الهندسة بجامعة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور السيد تاج الدين عميد الكلية، وبمشاركة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومنسقي البرامج الدراسية، سلسلة من اللقاءات و الندوات التعريفية بالكلية للبرامج الدراسية التى تشملها وطبيعة الدراسة وفرص الالتحاق والتدريب والعمل.



ووجهت الكلية، الدعوة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة لحضور ندوتين يومى الثلاثاء والأربعاء ٣ و٤ يوليو، للتعرف على برامج الكلية، سواء بنظام الفصلين الدراسيين أو بنظام الساعات المعتمدة.



وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بأنه تم اعتماد لائحة جديدة لبرامج نظام الفصلين بكلية الهندسة تتيح للطلاب مزيد من التوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية وتتواكب مع التطور السريع والمتلاحق للتعليم الهندسي ومهنة الهندسة بمصر والعالم، وذلك فى إطار حرص الجامعة وكلياتها على التحول إلى جامعة من الجيل الثالث وبناء عقل الإنسان المصري نحو ريادة الأعمال.



وأضاف الخشت، أنه تم اعتماد برنامجين جديدين بنظام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة، هما الهندسة المدنية "تخصص البنية التحتية المدنية"، وهندسة وإدارة نظم الرعاية الصحية، وجار اعتماد برنامج جديد ثالث تحت مسمى هندسة وإدارة الطيران والملاحة بنظام الساعات المعتمدة، ليصل عدد برامج الساعات المعتمدة بالكلية إلى ١١ برنامج تبدأ في العام الجامعى المقبل.



وأشاد الخشت بجهود كلية الهندسة وأساتذتها والعاملين بها فى التطوير المستمر للعملية التعليمية والتدريبية، والتي ظهرت ثماره فى حصول عدد من برامج الكلية على ترتيب متقدم فى تصنيف QS للبرامج الدراسية على المستوى الدولى.



وأشار الدكتور السيد تاج الدين عميد كلية الهندسة، إلى أن الكلية تقوم حاليآ بالإعداد للعام الدراسي الجديد، حيث تستقبل الطلاب فور ظهور نتيجة الثانوية العامة والشهادات المعادلة وظهور نتيجة تنسيق القبول بالجامعات الحكومية.



وطالب تاج الدين، أولياء الأمور والطلاب بمتابعة الموقع الالكتروني للكلية: (www.eng.cu.edu.e)، باعتباره المصدر الرسمي لأى معلومات تخص الكلية.



وأكد عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، تقديم الكلية وبعض المؤسسات المانحة عددا من المنح الدراسية للمتفوقين واستمرار الكلية في تقديم أفضل البرامج التعليمية والبحثية التى تنافس الجامعات العالمية، مضيفآ أن الكلية تساهم في انشطة طلابية وعلمية عديدة لصقل مهارات الطلاب و قدراتهم نحو سوق العمل المصري والإقليمي.