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ديني

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السلام.. فيديو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:50 ص
صدى البلد
محمد شحتة
يؤدي اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، وقيادات وزارة الأوقاف والقيادات الشعبية والتنفيذية، صلاة الجمعة، بمسجد السلام بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان: «حرمة الكذب والافتراء والإفساد وإشاعة الفوضى»، مؤكدة استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت الوزارة أنها واثقة في سعة أفقهم الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط الخطاب الدعوي.

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