بوتين وترامب يبحثان الوضع في سوريا يوليو القادم

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب سيجريان مناقشات مفصلة بشأن سوريا عند اجتماعهما في يوليو تموز.



وذكر بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف أنه إذا أثار ترامب مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016 سيؤكد بوتين مجددا أن موسكو ليس لها علاقة بالأمر.



وأضاف أن بوتين على استعداد للمضي صوب تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة إن أبدت واشنطن نفس القدر من الاستعداد.



