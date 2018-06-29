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أخبار العالم

ترحيب أوروبي بتوسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:53 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أحمد محرم
أبرزت وكالة "آكي" الإيطالية ترحيب الاتحاد الأوروبي بنتائج مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، والذي سيسمح لها بتسمية الأطراف المسؤولة عن هجمات كيميائية.

ونقلت الوكالة عن بيان صدر عن المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موجيريني، أن هذا القرار الذي اقترحته ثلاثون دولة، يعد خطوة حاسمة نحو الحفاظ على القواعد الثابتة المتمثلة في حظر استخدام هذا النوع من السلاح في دول تعرضت له مثل سوريا والعراق وماليزيا والمملكة المتحدة.

ويعتبر استخدام السلاح الكيمياوي، بنظر الاتحاد، سواء كان من قبل شخص أو دولة أو جهة فاعلة غير تابعة لأي دولة، في أي مكان وفي أي ظرف، جريمة حرب، ويمكن أن تشكل جريمة ضد الإنسانية.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن تعزيز قواعد منظمة حظر استخدام السلاح الكيمياوي تعزز قدرة المجتمع الدولي على مكافحة الظاهرة، وأيضًا مكافحة ظاهرة أفظع وهي الإفلات من العقاب، وفقًا للمتحدثة الأوروبية مايا كوسيانيتش.

وينص القرار على أهلية المنظمة تسمية الطرف المسؤول عن ارتكاب أي هجوم باستخدام سلاح كيميائي في أي مكان كان. وبدوره، أكد الاتحاد الأوروبي أنه "مستمر في دعم عمل المنظمة والتعاون مع جميع الأطراف للتوصل للمنع الكامل لاستخدام أي سلاح كيميائي"، وفق المتحدثة.

وألمحت المتحدثة إلى أن الاتحاد مستعد لاتخاذ تدابير عقابية ضد سوريا بسبب استخدامها للأسلحة الكيميائية.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن قرار المنظمة الأخير سيسمح بتسمية المسئولين عن القيام بهجمات كيميائية في سوريا، وكذلك في أماكن أخرى، وهو أمر لم يكن متاحًا سابقًا.

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