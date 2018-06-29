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أخبار العالم

بوتين ولوكاشينكو يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:50 ص
صدى البلد
ا ش ا
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو العلاقات الثنائية وجدول الاتصالات المقبلة.

وذكر بيان للكرملين اليوم /الجمعة/ أن الرئيسين الروسي والبيلاروسي تطرقا إلى بعض القضايا الراهنة في العلاقات الثنائية في سياق الاتفاقات، التي تم التوصل إليها خلال اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد في مينسك.

وأضاف بيان الكرملين أن بوتين ولوكاشينكو ناقشا أيضا جدول الاتصالات واللقاءات القادمة بينهما، وكان الرئيس الروسي شارك في جلسة المجلس الأعلى لدولة الاتحاد في مينسك 19 يونيو الجاري، وبحث مع نظيره البيلاروسي تعزيز التعاون في مجال السياسة الخارجية وضمان القدرة الدفاعية والأمن لدولة الاتحاد. 

يُذكر أن الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا، مشروع اتحاد يجمع البلدين في فضاء سياسي واقتصادي وعسكري وجمركي وقانوني وإنساني وثقافي على مراحل.

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