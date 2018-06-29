ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

انضمام راديو DRN لراديو النيل

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:30 م
صدى البلد
أمل مجدى
انضمت إذاعة drn بشكل رسمى إلى شبكة إذاعات راديو النيل ( نغم FM - وميجا FM - وهيتس- وشعبي FM ).

وتم تعيين الإعلامى طارق أبو السعود، مديرا لإذاعة drn، ومن المقرر أن يجرى أبو السعود اجتماعا مع العاملين بالإذاعة، لبحث خطة تطوير الشبكة، والخريطة البرامجية الجديدة لها والمقرر اعتمادها خلال شهر يوليو المقبل.

يذكر أن طارق أبو السعود تولى مهام المدير التنفيذي لراديو النيل خلال الفترة الماضية، وتسلم اليوم إدارة راديو drn، وبهذا يصبح أبو السعود مسئولًا عن خمس إذاعات.

ترشيحاتنا

مجهولون يقتحمون قاعدة عسكرية إسرائيلية ويسرقون بيانات سرية

السفير السعودي: عدلي منصور قاد مصر في فترة بالغة الدقة

بدء حجز ودفع مقدمات أراضى الإسكان ببنك التعمير..الإثنين المقبل

تعرف على المنتخبات أصحاب العلامة الكاملة في مونديال روسيا

طاقة النواب: الصناعات البتروكيماوية تعطي قيمة إضافية للغاز

أشرف زكى يصل جنازة الفنان مدحت مرسى.. فيديو وصور

وصول جثمان الفنان مدحت مرسي مسجد الفاروق بالمعادى.. صور

توفير التمويل للشباب لشراء عربات الطعام المتنقلة بالمحافظات بفائدة مخفضة

ذا أتلانتيك: هذه تغييرات الأمير بن سلمان بالسعودية

مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور

تعرف على أول لاعب يحمل شارة القيادة 5 مرات في كأس العالم

صفقات الإسماعيلي بين رديف الزمالك وثلاثي أجنبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور

نانسى عجرم تبهر الجمهور المغربي بإطلالة أنيقة.. صور

وصول جثمان الفنان مدحت مرسي مسجد الفاروق بالمعادى.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي

بالصور.. أنجلينا جولي تخطف الأنظار بإطلالتها في لندن

فيديو

شاهد.. بكاء أم الشهيد ضياء فتوح على الهواء وإعلامية تقبل رأسها
مستشار رئيس الجمهورية يوضح خطة النهوض بالزراعة.. فيديو
الأولى على الثانوى التجارى: أريد أن أكون معلمة.. فيديو
رشاد عبده: مصر ستكون من الدول المصدرة للغاز العام المقبل .. فيديو
شاهد .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بني أيوب بالشرقية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟