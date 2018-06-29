انضمام راديو DRN لراديو النيل

انضمت إذاعة drn بشكل رسمى إلى شبكة إذاعات راديو النيل ( نغم FM - وميجا FM - وهيتس- وشعبي FM ).



وتم تعيين الإعلامى طارق أبو السعود، مديرا لإذاعة drn، ومن المقرر أن يجرى أبو السعود اجتماعا مع العاملين بالإذاعة، لبحث خطة تطوير الشبكة، والخريطة البرامجية الجديدة لها والمقرر اعتمادها خلال شهر يوليو المقبل.



يذكر أن طارق أبو السعود تولى مهام المدير التنفيذي لراديو النيل خلال الفترة الماضية، وتسلم اليوم إدارة راديو drn، وبهذا يصبح أبو السعود مسئولًا عن خمس إذاعات.