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كأس العالم

رقم سلبي مميز لمنتخب مصر بعد صفر مونديال روسيا

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
نور عادل
انتهت فعاليات الدور الأول ودور المجموعات لكأس العالم 2018 والذي يقام في الفترة الحالية في روسيا ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 15 من الشهر المقبل.

وكانت النسخة الحالية قد شهدت تواجد وحضور للمنتخب العربية والأفريقية بمشاركة منتخب مصر وتونس و المغرب والسنغال ونيجيريا،إلا أن جميعهم ودعوا البطولة من منافسات الدوري الاول.

وعلى الرغم من أن جميعهم ودعوا منافسات كأس العالم الا ان منتخب مصر هو الوحيد الذي حقق رقما سلبيا، حيث إنه المنتخب الأفريقي والعربي الوحيد الذي لم ينجح في ان يحصد اي نقاط في مونديال روسيا.

ويعد هذا هو الصفر الاول لمنتخب مصر في تاريخ البطولات الكبرى المجمعة سواء كانت في كأس العالم وكأس القارات او في الأولمبياد.

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