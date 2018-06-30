30 يونيو تاريخ فاصل فى قطاع الاتصالات.. تحقيق إنجازات فى التحول الرقمي.. إطلاق أول محمول وتابلت مصرى..انتشار المناطق التكنولوجية بالمحافظات..إنشاء مدينة للمعرفة..والمصرية للاتصالات تتحول لمشغل متكامل

- تصنيع أول محمول وتابلت بأيدى مصرية فى أسيوط

-نشر المناطق التكنولوجية فى محافظات مصر

-تحول المصرية للاتصالات لمشغل وطنى متكامل

-وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات

-مدينة المعرفة أحد أهم المشروعات الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

-إطلاق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدى الإعاقة

-تشكيل مجلس أعلى للأمن السيبرانى





يعتبر 30 يونيو 2013 تاريخا فاصلا فى شتى مناحى الحياة بمصر وهو بداية حقيقية لتغيير عميق وواضح المعالم بمصر قائم على تكاتف الشعب المصرى بأسره تجاه الإرهاب وقوى الشر ورغبته الحقيقية فى الاستقرار والاستمرار نحو الأمام.



ويعتبر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من اهم القطاعات التى شهدت تطورا كبيرا منذ هذا التاريخ الى الان فكل يوم هناك جديد فى هذا القطاع ولا سيما وهو لغة العصر بما فيه من معطيات تطور تقنى ورقمى .



وتولى الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بهذا القطاع خاصة انه لم يعد بإمكان أى دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير بهدف تحقيق التنمية المستدامة دون أن يكون هذا القطاع أحد ركائزها الأساسية.



و من هذا المنطلق تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاهدة من خلال خطة استراتيجية طموحة الى تحقيق التحول الرقمى عبر استخدام وتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كافة قطاعات الدولة وأنه تتمثل مهمتها فى تنمية مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة، واقتصاد رقمى قوى يعتمد على الاتاحة والنفاذ إلى كافة فئات المجتمع وتمتعه بحقوقه الرقمية، إلى جانب توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجعلها تنافس عالميا على المستوى الإبداعى والتجارى .



وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات القليلة الماضية انجازات كبرى خاصة مع الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يدعم دائما هذا القطاع الحيوى دعما استراتيجيا وهذا ظهر جليا من خلال إطلاق مبادرات رئاسية تتمثل فى تصميم وتصنيع الإلكترونيات وبالفعل تم اطلاق اول محمول مصرى فى اواخر 2017 وتم بيع 120 الف جهاز حتى الان بالاضافة الى تصديره الى دول عربية وافريقية مثل الامارات وكينيا وغيرها ..كما تم تصنيع اول تابلت مصرى الصنع بايدى مصرية بمصانع شركة سيكو باسيوط .





بجانب نشر المناطق التكنولوجية فى محافظات مصر المختلفة لتكون بمثابة منارات مضيئة تجذب اليها الاستثمارات الداخلية والخارجية التى توفر الالاف من فرص العمل للشباب يتحقق معه الاستفادة القصوى من مساهمات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى النمو الاقتصادى لمصر.



وخلال السنوات الماضية شهد القطاع ارتفاع مؤشرات الأداء الاقتصادى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا ووضع إطار تنظيمى جديد لخدمات الاتصالات يسمح لشركات الاتصالات العاملة بالقطاع تقديم خدمات متكاملة بتكنولوجيات حديثة بما يضمن تعظيم الاستفادة من استثمارات الشركات والتوسع فيها وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، الأمر الذى ساهم فى دعم الخزانة العامة للدولة.



كما تحولت الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الدولة 80 % من أسهمها إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول فى عام 2016.



وعلى صعيد تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين استمرت الشركة بشكل سريع وفعال فى عمليات تجديد شبكة البنية التحتية بالكامل



ونجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى الفترة الأخيرة فى استعادة مكانته على الخريطة العالمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تشير البيانات والتقارير والتصنيفات الدولية إلى عودة مصر بقوة كمقصد جاذب للاستثمارات ورائد فى تقديم خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود، وأبرزها تقارير مؤسسة "جارتنر" الاستشارية العالمية حول الدول المقدمة لخدمات التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات عامى 2016 و2017 بعد أن غابت عن التقرير أكثر من خمس سنوات، والتقرير الصادر عن مؤسسة "فروست آند سوليفان" العالمية المتخصصة فى مجالات الأبحاث والاستشارات ، وتقرير "مجموعة أكسفورد للأعمال" السنوى عن مصر



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كما فازت مصر بجائزة أفضل دولة على مستوى العالم فى تقديم خدمات التعهيد لعام 2016 بعد اختيارها من قبل "الجمعية العالمية لخدمات التعهيد "GSA"فى مسابقتها السنوية لاختيار أبرز المواقع فى هذا المجال.



و قامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالتعاون مع "الجمعية الألمانية للتعهيد" بإطلاق دليل مصر كمقصد لخدمات التعهيد، ويشتمل الدليل على الإمكانات التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال واستعراض الميزات التنافسية للدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات مع عدد من التجارب وقصص النجاح من المستثمرين الحاليين.



كما شهد محور تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تقدما كبيرا خلال السنوات السابقة من خلال الدعم المقدم للشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة عدد الشركات الاجنبية المستفيدة من برامج دعم شركات الاستثمار الأجنبى المباشر (FDIs)، وبرامج دعم الصادرات (Export IT).











وأصدر رئيس الجمهورية تكليف فى ديسمبر 2015 بشان تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية فى كل من مدينة برج العرب الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة كمرحلة أولى،وتولى مسؤولية تنفيذ المشروع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التى نجحت فى جذب الشركات ورؤوس الأموال العربية والأجنبية، وتسارع الشركات على حجز مقار لها فى تلك المناطق، وفى مرحلته الثانية تم تحويله إلى مبادرة قومية لنشر المناطق التكنولوجية فى جميع أنحاء الجمهورية ودعم هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة لكى تكون معدة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى وبخاصة تلك التى تتميز بقدرتها على تشغيل أعداد كبيرة من العاملين من خريجى الجامعات، وكذلك تحفيز الاستثمارات فى مجال صناعة الإلكترونيات والصناعات الداعمة للأنشطة المختلفة بالمشروع.



وفى إطار تنمية وتطوير المناطق التكنولوجية والترويج لها وجذب الاستثمارات فى القطاع، تم تدشين شركة “واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية" كشركة مساهمة مصرية تعمل طبقا لقانون الاستثمار الجديد.



وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح المرحلة الأولى من المشروع فى 27 نوفمبر 2016 خلال فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات



هذا وقد أفرد قانون الاستثمار الجديد بابًا خاصًا للاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية يتيح الحوافز والتسهيلات اللازمة للاستثمار بتلك المناطق متمثلة فى عدم خضوع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المنطقة التكنولوجية للضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة المنصوص عليها فى القانون.



وتعد مدينة المعرفة أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التى تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتقع على مساحة 300 فدان باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات المتطورة بكافة قطاعاتها، ومن المنتظر أن تضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى فروع لجامعات تكنولوجية ومراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجي. وتشمل خطة تنمية مدينة المعرفة انتاج البرمجيات والتطبيقات المختلفة خصوصًا تطبيقات انترنت الاشياء وتطبيقات ادارة المدن الذكية وأنظمة النقل الذكية ، ولقد أبدى عدد من المستثمرين العرب والأجانب رغبتهم الجادة فى التواجد والاستثمار فى مدينة المعرفة.



وفى مجال تنمية الابداع والابتكار تقرر البدء فى تنفيذ مخطط نشر مراكز الابداع فى محافظات مصر المختلفة، كما تم خلق نظام جديد لاحتضان المشروعات التكنولوجية وهو نظام الحضانات الافتراضية فى حالة الشركات المتواجدة خارج المحافظات التى يوجد بها برامج الاحتضان، فضلا عن إضافة 4 مراكز محفزات للأعمال فى 4 محافظات هى (أسيوط/ الإسكندرية/ المنيا/ المنصورة) بالتعاون مع الجامعات، وهو أحد أهم برامج مركز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).





وشهدت السنوات الأخيرة عقد مسابقات وبرامج تدريب للإبداع ودعم ريادة الأعمال نتج عنها على سبيل المثال لا الحصر مشاركة عدد 4000 طالب فى مسابقة Innov Egypt، وتخريج 987 شاب من خلال مبادرة جوجل وتدريب 111 متدرب فى دورى إنترنت الأشياء Egypt IOT League ، بالإضافة إلى مشاركة 823 طالب من 29 مدرسة فى مسابقة برمجة وتصميم الروبوت FLL، و106 مشروع فى مسابقة ابتكار لمشروعات التخرج المتميزة و140 مشارك فى مسابقة ناسا –القاهرة لتطبيقات الفضاء، و54 مشارك فى Hack for Alex و46 مشارك فى Open Data Hackathon، ، و40 شركة فى ICT Innovation Award 2016 و192 مشارك فى برنامج سفراء مركز الإبداع ، و180 فكرة فى مسابقة تحدى الابتكار GE Innovation Challenge .



- وتم إطلاق إطار المهارات الوطنى بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية الذى تم من خلاله تحديد المهارات والكفاءات التى تطلبها كل وظيفة من الوظائف المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف توفير البرامج التعليمية والتدريبية وآليات التقييم الملائمة لها وخاصة التى تركز على المهارات التقنية والفنية واللغوية ومهارات التواصل.

2020.



واطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل" التى تهدف الى بناء قدرات وخلق جيل واعد من الشباب المصرى القادر على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز النمو الاقتصادي، والمساهمة فى تلبية الطلب المحلى والعالمى على الكفاءات المصرية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باستخدام منهجيات التدريس المبتكرة.



كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدى الإعاقة فى مايو 2016 التى تهدف إلى تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل توفير الخدمات التعليمية والصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، وزيادة قدرتهم على الدخول والاندماج فى سوق العمل والحصول على وظيفة مناسبة عن طريق تقديم التدريب والتأهيل المناسب، إلى جانب جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية لخدمة وتمكين الأشخاصِ ذوى الإعاقة.



وفى هذا السياق تم على سبيل المثال لا الحصر التالي: -



- الإتاحة التكنولوجية لعدد 503 من مدارس الطلاب ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية استفاد منها نحو 60 ألف طالب وطالبة من ذوى الإعاقة، كما تم الانتهاء من تدريب 6000 معلم من معلمى التربية الخاصة والدمج على استخدام التكنولوجيا المساعدة فى التعليم، فضلا عن توزيع قاموس إلكترونى تفاعلى للغة الإشارة الموحدة على كافة مدارس الصم وضعاف السمع على مستوى الجمهورية لخدمة ما يزيد عن 15 ألف طالب من الصم وضعاف السمع مما يقضى على مشكلة الاختلافات فى لغة الإشارة والناجمة عن اختلاف البيئات الجغرافية.



- تطوير 12 وحدة للعلاج عن بُعد فى محافظات الفيوم والجيزة والبحر الأحمر (تم تشغيل 10 منها وقريبا سيتم تشغيل وحدتى حلايب وشلاتين) وجارى التطوير لزيادة الوحدات الى 100.



- تدريب 500 مواطن من الأشخاص ذوى الإعاقة لتأهيلهم للدخول الى سوق العمل وتشغيل 280 منهم، وجارى الانتهاء من تدريب 400 من المرحلة الثانية للمشروع، كما حصل 200 متدرب على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي.



- إنشاء 48 مركز مجتمعى دامج باستخدام التكنولوجيات المساعدة من أجل دعم الوصول إلى المعرفة والمعلومات وبناء القدرات وذلك فى محافظات القاهرة والفيوم وجنوب سيناء والبحر الأحمر والجيزة، تم من خلالها توفير أكثر من 20 ألف فرصه تدريبيه.



- العمل على الإتاحة التكنولوجية (للأشخاص ذوى الإعاقة) للجهات الحكومية وتشمل 300 منشأة حكومية.



- تم إنشاء المركز الإقليمى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة بالقاهرة بالتعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات كأول مركز من نوعه على مستوى العالم وهو ما يضع مصر على الخريطة الدولية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوى الاعاقة، كما سيؤدى أيضًا إلى تطوير سوق معلوماتى جديد يعود بالنفع على اقتصادنا القومي.



ونالت الوزارة تقدير دولى لعامين متتاليين بعد فوزها بجائزة القمة العالمية لتكنولوجيا المعلومات من الاتحاد الدولى للاتصالات عن مشروعات تدريب وتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة، كما حصلت مصر على جائزه Zero project لعام 2017 التى منحت للعشر دول الأكثر ابتكارا فى سياسات توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك جنبًا الى جنب مع الولايات المتحدة الامريكية وكندا وأستراليا.



ويقوم قطاع البنية المعلوماتية بالوزارة بالتعاون مع كافة الوزارات والأجهزة والهيئات بالدولة بتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات فى إطار السعى نحو التحول إلى الحكومة الذكية بالإضافة الى تطوير البنية التكنولوجية للحكومة المصرية والعمل على تكامل قواعد البيانات وتحديثها وتنقيحها، وكان من أهم هذه المشروعات: -



• التعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وعدد من مؤسسات الدولة فى تنفيذ المشروع القومى لتعداد سكان مصر.



• التعاون مع وزارة الاستثمار فى ميكنة دورات العمل بالهيئة العامة للاستثمار بهدف تطوير خدمات الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال ومساعدة الهيئة فى الترويج لجذب الاستثمار الأجنبى وتحفيز الاستثمار المحلى.



• تطوير خدمات الإسكان والتمويل العقارى بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال تطوير البنية التكنولوجية لصندوق التطوير العقارى وتطبيق نظام الشباك الموحد والذى يقدم 104 خدمة للمواطنين كما تم تشغيل مركز اتصالات عملاء صندوق التمويل العقارى وبيع الأراضى للمصريين بالخارج ومراحل بيت الوطن وبيع وحدات الإسكان الاجتماعى ووحدات مشروع دار مصر من خلال بوابات الكترونية للتيسير على المواطنين.



• المساهمة بقوة فى إطلاق العديد من البوابات الالكترونية الحكومية مثل (بوابة هيئة الاستثمار، بوابة جهاز التنظيم والإدارة، بوابة اتحاد الإذاعة والتلفزيون) كما تم إطلاق بث مباشر للتلفزيون والراديو على شبكة الانترنت بهدف إثراء المحتوى الرقمى الحكومى وتسهيل التواصل مع المواطنين.



• الاشراف على الانتهاء من تنفيذ نظام التأشيرة الإلكترونية ومراقبة المنافذ الحدودية إلكترونيًا، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهات سيادية.



• وتتعاون الوزارة مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى فى مشروع ميكنة الحيازة الزراعية وإصدار كارت ذكى للحيازة وهو الذى سيساعد الفلاح فى التعامل من خلال كارت ذكى يتضمن بيانات مدققة لاستمارات الحيازة لضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها ودعم اتخاذ القرار وتحديد الاستراتيجيات والسياسات الزراعية والسمادية الخاصة بالحيازة الزراعية.



• تطوير العملية التعليمية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى من خلال تحليل الاسهامات البحثية لأعضاء هيئات التدريس وإطلاق الشبكات العلمية المتخصصة وإتاحة المحتوى الالكترونى التعليمى للتعليم العالى وإطلاق بوابة التعليم الالكترونى المفتوح واسع الانتشار.



• تطوير منظومة العدل بالتعاون مع وزارة العدل من خلال التوجه نحو تحقيق العدالة الناجزة عبر مشروعات إنفاذ القانون للقضاء الجنائى عن طريق تطوير تطبيقات العدالة الجنائية والتكامل مع نظام اقسام الشرطة ونظام المحاكم الجنائية وتطوير خدمات محكمة النقض وإطلاق البوابات الالكترونية للمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة ووزارة العدل.



• ميكنة منظومة العمل بمكاتب التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل حيث تم ميكنة عدد 50 مكتب توثيق جدد بالقاهرة والجيزة، وتوفير آليات وخطط الصيانة والإحلال والتجديد للأجهزة والمعدات المستخدمة لعدد 100 مكتب توثيق مميكن.



• تم تفعيل خدمات البث المباشر على شبكة الانترنت من أشهر المواقع السياحية المصرية (الغردقة، شرم الشيخ، الأقصر، أسوان، الهرم، الاسكندرية) وذلك باستخدام كاميرات مثبته فى المواقع، كما تم تحسين مواقع السياحة على محركات البحث والتكامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك تمت ميكنة مكتبة ديوان عام وزارة السياحة.



• تقديم الدعم التكنولوجى اللازم لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق سياسة الدولة نحو توصيل الدعم لمستحقيه من خلال إنشاء مركز اتصالات وزارة التموين برقم 19280، وتدريب العاملين بوزارة التموين، وتوفير أجهزة التشغيل للوزارة، وتطوير البوابة الالكترونية لتحديث بيانات بطاقات الأسرة (التموين) لوزارة التموين، كما تم إعداد دراسة متكاملة لميكنة الصوامع التابعة لوزارة التموين.



• التعاون مع وزارة الصحة والإسكان لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة ومنها ميكنة عملية استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، ومشروع ميكنة منظومة وحدات الرعاية المركزة وسيارات الإسعاف بمستشفيات وزارة الصحة والسكان وبناء قواعد بيانات للحضانات وبنوك الدم، تشغيل خدمات التحاليل التشخيصية المميكنة بمستشفيات التأمين الصحي، والانتهاء من ميكنة الخدمات الصحية بالمعهد القومى للسكر والمستشفيات التعليمية بالإسكندرية بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع صحتك فى رسالة (رسائل توعية للتحكم بالأمراض المزمنة)، كما تم إطلاق البوابة الإلكترونية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.





الأمن السيبرانى

تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى ليتولى مسؤولية إعداد استراتيجية وسياسات وبرامج وخطط تأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة لكافة قطاعات الدولة يتبع مجلس الوزراء، ويرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويضم ممثلى الاطراف المعنية (وزارة الدفاع - وزارة الخارجية - وزارة الداخلية – جهات سيادية) وممثلى إدارة وتشغيل البنى التحتية فى القطاعات الحيوية والمرافق العامة والحكومة الالكترونية.



تقدم ترتيب مصر فى المؤشر العالمى لجاهزية الأمن السيبرانى الصادر من الاتحاد الدولى للاتصالات ٢٠١٧، حيث جاءت مصر فى المركز ال١٤ من ضمن ١٩٤ دولة شملها التقرير، علما بأن المؤشر الاجمالى يشمل ٢٥ مؤشرا فرعيا تغطى خمس ركائز للجاهزية هى الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية والتعاون الدولى وتنمية القدرات. وقد أبرز دور مصر الريادى ومشاركتها الفاعلة فى فريق الامم المتحدة المعنى بالمخاطر السيبرانية، وتأسيسها ورئاستها لفريق العمل الدولى لحماية الأطفال على الانترنت التابع للاتحاد الدولى للاتصالات، ودورها فى تأسيس مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية الأفريقي، فضلا على تعاونها الإقليمى والدولى مع دول ومنظمات عديدة. كما اشاد التقرير بالدور الفاعل للمركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات E.G. CERT التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى دعم شتى القطاعات فى التصدى للأخطار السيبرانية والحد من تأثيرها.

وعن البريد الصرى هناك خطة طموحة لجعل البريد المصرى الاختيار الأول بمصر فى مجال الخدمات المالية والبريدية والجماهيرية وليصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية عن طريق الشباك الموحد، حيث تقوم الهيئة القومية للبريد بتقديم الخدمات التالية:



- بالتعاون مع وزارة الداخلية تقديم خدمات الاحوال المدنية مثل إعادة إصدار البطاقات وشهادات الميلاد ووثائق الوفاة والطلاق.



- بالتعاون مع وزارة الخارجية تم اتاحة خدمات التوثيق القنصلى التى تمكن للمواطن المصرى من إنهاء كافة التصديقات العادية والتجارية المطلوبة من خلال مكاتب هيئة البريد.



- التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل استقبال مكاتب البريد استمارات تحديث بيانات البطاقات التموينية للمواطنين.



- تم ميكنة عمليات صرف المعاشات آليا من خلال الكارت الذكي، وتوفير خدمة توصيل المعاشات الى المنازل لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة الراغبين فى ذلك دون تحمل تكاليف اضافية وغيرها من الخدمات المستحدثة .

