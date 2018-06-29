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أخبار العالم

الأمير زيد يحذر من كارثة بسبب معارك درعا

الجمعة 29/يونيو/2018 - 12:03 م
صدى البلد
رويترز
\قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين اليوم الجمعة إن المدنيين في محافظة درعا بجنوب غرب سوريا ربما يتعرضون للحصار والقصف على غرار ما حدث في معركة الغوطة الشرقية محذرا من "كارثة".

وذكر الأمير زيد في بيان أن مكتبه لديه تقارير عن أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يحاولون السيطرة على منطقة حوض اليرموك في محافظة درعا "لا يسمحون للمدنيين بمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

وأضاف أن بعض نقاط التفتيش التابعة للقوات الحكومية تتقاضى مئات الدولارات من المدنيين لتسمح لهم بالمرور، وناشد كافة الأطراف توفير ممر آمن لمن يرغبون في النزوح.

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