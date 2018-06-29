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أخبار البلد

راغب: مجمع البتروكيماويات الجديد يخدم 80 صناعة مهمة في مصر

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:30 م
مصانع البتروكيماويات
مصانع البتروكيماويات -أرشيفية
ميس رضا
أكد الدكتور ثروت راغب الخبير البترولي وأستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية أن مجمع البتروكيماويات الذى سيتم افتتاحه غدا بالمنطقة الاقتصادية، يعد خطوة إيجابية تهدف لتحقيق القيمة المضافة من الاكتشافات البترولية خاصة بعد اكتشافات المتوسط الواعدة من غاز حقل ظهر وحقل نور المنتظر خطة بدء العمل عليه.

ونوه "راغب"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،إلى أن صناعة البتروكيماويات تعد من الصناعات التحويلية المهمة التى تدر عائد كبيرة للدولة خصوصًا وأنها تدخل فى صناعة أكثر من 80 صناعة كأطر السيارات والبويات والأسمدة ، مشيرًا إلى هذه الخطوة توسعية بعد وجود مصنعى سيدكو بالإسكندرية وميدكو بدمياط للبتروكيماويات.

وأضاف "الخبير البترولى"، أن مجمع البتروكيماويات الضخم بالمنطقة الاقتصادية والذى تبلغ تكلفته مايقارب 11مليار دولار سيفتح الباب أمام 50 ألف فرصة عمل ويعود بمليارات الدولارات على الاقتصاد المصري.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدًا، مراسم توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الاوسط، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.

ويوقع العقد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس باسل الباز، رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، باستثمارات تقدر بـ10.9 مليار دولار، ويقام المشروع على مساحة تبلغ 5 ملايين م2، ويوفر 48 ألف فرصة عمل.

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