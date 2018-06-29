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شاهد .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بني أيوب بالشرقية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 12:03 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نورا المري
ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد السلام بني أيوب بمحافظة الشرقية، بحضور قيادات الأوقاف والأزهر بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتحدث مساجد مصر اليوم فى خطبة الجمعة الثالثة من شهر شوال عن حرمة الكذب والإفتراء والإفساد وإشاعة الفوضى، وذلك موضوع الخطبة التى حددته وزارة الأوقاف.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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