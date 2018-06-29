اعتقال 6 إرهابيين وتفكيك عبوة ناسفة بديالي

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية، اليوم /الجمعة/ اعتقال ستة إرهابيين، وتفكيك عبوة ناسفة في مناطق متفرقة من المحافظة.



وقال المتحدث باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطيه - لقناة (السومرية) - إن قوات الشرطة اعتقلت ستة إرهابيين مطلوبين للقضاء، في مناطق متفرقة من ديالى، مضيفا أن القوات نجحت في تفكيك عبوة ناسفة موضوعة أسفل سيارة في الأحياء الغربية لمدينة ب‍عقوبة دون أي إصابات.



كانت الأجهزة الأمنية في ديالى اعتقلت العشرات من المطلوبين للقضاء خلال الأشهر الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة.