ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اعتقال 6 إرهابيين وتفكيك عبوة ناسفة بديالي

الجمعة 29/يونيو/2018 - 12:03 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية، اليوم /الجمعة/ اعتقال ستة إرهابيين، وتفكيك عبوة ناسفة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المتحدث باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطيه - لقناة (السومرية) - إن قوات الشرطة اعتقلت ستة إرهابيين مطلوبين للقضاء، في مناطق متفرقة من ديالى، مضيفا أن القوات نجحت في تفكيك عبوة ناسفة موضوعة أسفل سيارة في الأحياء الغربية لمدينة ب‍عقوبة دون أي إصابات.

كانت الأجهزة الأمنية في ديالى اعتقلت العشرات من المطلوبين للقضاء خلال الأشهر الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة.

ترشيحاتنا

قرقاش: تحرير درنة خطوة إيجابية للقضاء على الإرهاب في ليبيا

تعرف علي السبب الحقيقي وراء السماح للمرأة بالقيادة في السعودية

فاروق جعفر: يا ريتنا ما تأهلنا لكأس العالم

بدء حجز ودفع مقدمات أراضى الإسكان ببنك التعمير..الإثنين المقبل

ننشر ترشيحات القضاء الأعلى للتشكيل الجديد للمجلس

مجهولون يقتحمون قاعدة عسكرية إسرائيلية ويسرقون بيانات سرية

السفير السعودي يكشف كواليس لقائه بالمستشار عدلي منصور

مياه القاهرة: قطع الخدمة عن 11 منطقة .. اليوم

الداخلية تنهي خطتها لتأمين الذكرى الخامسة لثورة يونيو

اجتماع طارئ لرئيسي الأركان الأمريكي والإسرائيلي بواشنطن

المالية: توفير 5 مليارات جنيه من ميكنة معلومات الحكومة في 6 أشهر.. صور

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي

بالصور.. أنجلينا جولي تخطف الأنظار بإطلالتها في لندن

أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. فيديو وصور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

فيديو

شاهد .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بني أيوب بالشرقية
منحة من مكتبة الإسكندرية للأفارقة يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو
والدة الشهيد ضياء فتوح: فخورة باستشهاد ابني.. فيديو
الأول على الدبلوم الزراعي 5 سنوات: أتمنى أن أصبح معيدا بالجامعة
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟