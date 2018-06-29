التليفزيون السعودي يعيد عوالم خفية وطايع للعرض

قرر القائمون على التليفزيون السعودى إعادة عرض مسلسل "عوالم خفية"، والذى عرض على شاشته بشكل حصرى فى منطقة الخليج خلال شهر رمضان الماضى، ويقوم ببطولته الفنان عادل إمام ورانيا فريد شوقى وبشرى وتأليف أمين جمال ومحمد محمدى وإخراج رامى إمام.



كما تقرر إعادة عرض مسلسل "طايع"، والذى يقوم ببطولته عمرو يوسف وصبا مبارك وعمرو عبد الجليل وسلوى محمد على، وغيرهم من الفنانين على القناة ذاتها، والتى كانت قد حصلت على حق عرض خلال شهر رمضان الماضى أيضًا.