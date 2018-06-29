ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

التليفزيون السعودي يعيد عوالم خفية وطايع للعرض

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:27 م
صدى البلد
أحمد البهي
قرر القائمون على التليفزيون السعودى إعادة عرض مسلسل "عوالم خفية"، والذى عرض على شاشته بشكل حصرى فى منطقة الخليج خلال شهر رمضان الماضى، ويقوم ببطولته الفنان عادل إمام ورانيا فريد شوقى وبشرى وتأليف أمين جمال ومحمد محمدى وإخراج رامى إمام.

كما تقرر إعادة عرض مسلسل "طايع"، والذى يقوم ببطولته عمرو يوسف وصبا مبارك وعمرو عبد الجليل وسلوى محمد على، وغيرهم من الفنانين على القناة ذاتها، والتى كانت قد حصلت على حق عرض خلال شهر رمضان الماضى أيضًا.

ترشيحاتنا

عربي وحيد بقائمة الأفضل بمجموعات المونديال وغياب محمد صلاح

آخرهم طلعت زكريا.. مفاجآت وصدمات الفنانين خلال أسبوع

شاهد.. ماذا قالت ابنة النائب هشام بركات في ذكرى اغتياله ؟

صحف اليوم..«هاآرتس»: أسهم الغاز الإسرائيلى تتهاوى أمام حقل «نور» المصرى..التموين: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بعد زيادة الوقود..11 مليار دولار فائضا بميزان المدفوعات في 9 أشهر

محمد الشناوي: لن أتخلى عن الأهلي مهما كان المقابل المادي

نور كنز مصر المستقبلي.. خبراء عن الكشف البترولي الضخم: يفوق حقل ظهر ويصل بإجمالى إنتاج الدولة لـ 10 مليارات قدم مكعب غاز يوميا.. منطقة المتوسط واعدة.. والاكتشاف مفاجأة الرئيس السيسي للشعب

توفير التمويل للشباب لشراء عربات الطعام المتنقلة بالمحافظات بفائدة مخفضة

مجهولون يقتحمون قاعدة عسكرية إسرائيلية ويسرقون بيانات سرية

موقع أسترالي ينصح مواطني 46 دولة بزيارة مصر لهذا السبب

قطر تخسر 16.2 مليار دولار لهذا السبب

تعرف على صفقات المصري البورسعيدي بالميركاتو الصيفي

الأهلي يواجه الشمس وديا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تطلق مبادرة كلنا واحد لتخفيض الأسعار 30% .. صور

مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور

نانسى عجرم تبهر الجمهور المغربي بإطلالة أنيقة.. صور

وصول جثمان الفنان مدحت مرسي مسجد الفاروق بالمعادى.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد فساتين جريئة لـ نوال الزغبي

فيديو

شاهد.. بكاء أم الشهيد ضياء فتوح على الهواء وإعلامية تقبل رأسها
مستشار رئيس الجمهورية يوضح خطة النهوض بالزراعة.. فيديو
الأولى على الثانوى التجارى: أريد أن أكون معلمة.. فيديو
رشاد عبده: مصر ستكون من الدول المصدرة للغاز العام المقبل .. فيديو
شاهد .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بني أيوب بالشرقية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟