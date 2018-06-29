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فى ذكرى 30 يونيو.. مطروح تصمد فى وجه الإرهابية.. الاخوان حرقوا مبنى المحكمة والنجدة وقطعوا طريق ليبيا.. وأغلقوا هيئات حكومية.. صور

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:41 م
صدى البلد
ايمن محمود
مصرع 6 واصابة 27 فى اشتباكات بين الاخوان وقوات الامن
الاخوان احرقوا قسم شرطة الضبعة بمطروح وعددا من سيارات الشرطة

نحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو ونعود بالذاكرة الى عام 2013 والذى شهد العديد من الاحداث الهامة فى تاريخ مصر  ...

وشهدت محافظة مطروح قبل 30 يونيو العديد من الاعتراضات من بعض القوى الثورية على حكم الاخوان ونظمت حركة 6 إبريل بمحافظة مطروح يوم 1 -6-2013 وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بإقالة الحكومة ورفض قانون الانتخابات الجديد .

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للنظام ومطالبة باسقاط الحكومة فورا ، رافعين أيضا لافتات تندد بوزارة الداخلية والحكومة .

وقال أحمد عرفة، المتحدث بأسم حركة 6 ابريل بمطروح، ان "الوقفه تهدف الى توصيل رسالة لجماعة الاخوان وحزبها الحرية والعدالة بالتراجع عن أخونة الدولة والسيطرة على مؤسساتها وإفساد الحياه السياسية بمصر والتسبب فى حالة الاحتقان وتردي الاوضاع بالبلاد وعدم الانصياغ لمطالب الشعب المصرى الذى قام بالثورة وسرقتها منه الجماعة".

كما شهد يوم 30-6 بمحافظة مطروح خروج اعداد كبيرة من المتظاهرين والذين اعلنوا عن رفضهم لحكم الاخوان والمطالبة باسقاط الرئيس المعزول مرسى. 

وبعد بيان الفريق عبد الفتاح السيسى شهدت مطروح العديد من احداث العنف من قبل جماعة الاخوان مثلها كباقى محافظات الجمهورية التى قاموا باعمال تخريبية.

واضرم عدد من اهالى مدينة الضبعة التابعة لمحافظة مطروح النيران بقسم شرطة الضبعة بعد فشل قوات الامن والجيش فى صد الهجوم على القسم.

وتجمع العشرات من اهالى مدينة الضبعة واشعلوا ، النيران في قسم شرطة مدينة الضبعة، ، وأحرقوا عددا من سيارات الشرطة والسيارات المتحفظ عليها بالقرب من القسم.

وحاولت القوات الامنية صد الهجوم باستخدام قنابل الغاز لتفريقهم، لكنها فشلت في صدهم مع تزايد أعداد المتظاهرين، ما دفع بالقوات المتمركزة بمحيط القسم للانسحاب.

كما شهدت مطروح اعمال عنف واشتباكات والذى اسفر عن مصرع 6 واصابة 27.

وتوالت الاحداث تباعا باغلاق عدد من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى مبنى محكمة مطروح ومبنى النجدة كما قاموا باشعال النيران بالجزء الخلفى من المحكمة وقطع عدد من مواطنى مدينة برانى طريق مطروح السلوم .

وكان عدد من المعتصمين توجهوا لمبنى محكمة مطروح واقتحموا المبنى واشعلوا النيران فى الجزء الخلفى لمبنى المحكمة بالاضافة الى القيام بالتعدى على مبنى النجدة بالكيلو 3 بمدينة مرسى مطروح.

كما اغلق مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى المدخل الرئيس لمحافظة مطروح امام شارع الاسكندرية وقاموا باضطرام النيران باطارات السيارات ومنع مرور السيارات .

كما أغلق عدد من المتظاهرين باغلاق مجلس مدينة مرسى مطروح واجبروا الموظفين على الخروج وكذلك اغلقوا مبنى القوى العاملة اضافة الى اشعال النيران بمبنى المرافق بمدينة مرسى مطروح، وقام عدد من مواطنى مدينة الحمام بقطع طريق مطروح اسكندرية الساحلى امام مدينة الحمام.

فى ذكرى 30 يونيو.. مطروح تصمد فى وجه الإرهابية.. الاخوان حرقوا مبنى المحكمة والنجدة وقطعوا طريق ليبيا.. وأغلقوا هيئات حكومية.. صور
فى ذكرى 30 يونيو.. مطروح تصمد فى وجه الإرهابية.. الاخوان حرقوا مبنى المحكمة والنجدة وقطعوا طريق ليبيا.. وأغلقوا هيئات حكومية.. صور
فى ذكرى 30 يونيو.. مطروح تصمد فى وجه الإرهابية.. الاخوان حرقوا مبنى المحكمة والنجدة وقطعوا طريق ليبيا.. وأغلقوا هيئات حكومية.. صور

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