محمد فاضل: لم أطالب بمنع عرض فوق السحاب

أكد المخرج محمد فاضل أنه لم يطالب بمنع عرض مسلسل "فوق السحاب" خلال رئاسته للجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى الإعلام، إلا أنه طالب بحذف عدد من المشاهد المتعلقة بتعاطي المخدرات والتدخين، بناء على تقرير صندوق مكافحة الإدمان.



وأشار فاضل في تصريح لـ"صدى البلد"، إلى أن الاستقالة التي تقدمت بها اللجنة كانت لعدد من الأسباب وليس فقط لرفض "الأعلى للإعلام"، عددا من التوصيات التي تقدم بها بشأن مسلسل "فوق السحاب".



وتابع حديثه قائلًا: إنه لا يتوقف عند الانتقادات التى تعرض لها بعد ان تولى رئاسة لجنة الدراما للأعلى للإعلام.