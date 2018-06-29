رمضان درويش يتأهل لنهائي الجودو في دورة ألعاب البحر المتوسط

تأهل اللاعب المصري رمضان درويش إلى الدور النهائي لوزن 100 كجم في منافسات الجودو، في دورة ألعاب البحر المتوسط، التي تستضيفها مدينة تراجونا الإسبانية، خلال الفترة من 22 يونيو حتى الأول من يوليو القادم.



وجاء تأهل رمضان درويش بعدما هزم بطل فرنسا 100-10.



في الوقت نفسه، فازت البطلة الأولمبية هداية ملاك على بطلة صربيا 3-0 وتأهلت إلى نصف نهائي وزن 67 كجم في منافسات التايكوندو.



من ناحية أخرى، تأهل عبد الخالق البنا إلى نهائي منافسات فردي المجداف ضمن منافسات التجديف في دورة ألعاب البحر المتوسط، بعد حلوله ثانيا في التصفية الأولى.



وضمنت مصر 3 ميداليات في منافسات الملاكمة في دورة ألعاب البحر المتوسط، بعد تأهل وليد صديق إلى نصف نهائي وزن 69 كجم، بعد فوزه علي بطل البوسنة 3-2، كما تأهل عبد الرحمن عرابي إلى نصف نهائي وزن 81 كجم، بعد فوزه على بطل البوسنة 4-1 وأخيرا تأهل يسري رزق إلى نصف نهائي وزن 91 كجم بعد فوزه على بطل تركيا 5-0.

