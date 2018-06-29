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محافظات

رئيس كفرالزيات يحيل 149 عاملا وإداريا للتحقيق لعدم الانضباط

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:32 م
صدى البلد
أحمد على
أصدر الدكتور عثمان شعلان رئيس مجلس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم قرارا بإحالة 149 من عاملي وإداري للتحقيق بالشئون القانونية لعدم انضباطهم وظيفيا وتزويغهم أثناء ساعات العمل الرسمي على مستوى قري ومراكز المحافظة .

كان رئيس مدينة كفر الزيات قد تلقي تقريرا من قسم الرقابة والمتابعة يتضمن المرور على مستشفى كفرالزيات العام ورصد غياب وعدم تواجد 98 طبيبا وممرضة وإداريا من قوة العاملين بالمستشفى.

كما تم المرور على الإدارة الزراعية ورصد عدم تواجد 42 موظفا وكذا المرور على إدارة الطب البيطرى ورصد عدم تواجد 3 أطباء و6 إداريين فأصدر قراره المشار إليه.

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