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حوادث

السجن 7 و3 سنوات لـ شخصين قتلا شابا بسبب كرة القدم بالشرقية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:22 م
صدى البلد
وائل شاهين - محمد الطحاوى
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها مساء أمس شخصين بالسجن 7 سنوات وآخر 3 سنوات بتهمة قتل شاب بسبب خلافات على ممارسة كرة القدم .

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا يفيد باتهام كلا من " عبدالله م ا م " 21 عاما ترزي ومقيم العزنواني بأبوكبير و" السيد م ا م " 18 عاما حداد ومقيم كفر نمر بأبو كبير بقتل " محمد ج م إ " إثر إصابته بطعنة نافذة.

وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهمين بافتعال مشاجرة مع المجني عليه وركله المتهم الثاني بقدمه وباغته الأول بطعنه بسلاح أبيض " مطواه" كان بحوزته ما أدى لإصابته بجرح طعني بالبطن ووفاته متأثرا بإصابته. وذلك بسبب وجود خلافات بينهما سابقة على ممارسة كرة القدم حيث وقعت بينهم مشادات كلامية وقام المجنى عليه بدفع المتهم " عبدالله" بيده ولذي ظل يتربص له حتى افتعل معه المشاجرة التي انتهت بوفاته.

وتمكن ضباط مباحث أبوكبير من القبض على المتهمين وإحالتهما للنيابة وقيدت القضية تحت رقم 1983 لسنة 2017 جنايات أبو كبير وتم إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

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